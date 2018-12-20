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'Çılgın proje' su altında kaldı

Çok uyarıldı... Bilime inat yapılan ‘çılgın proje’ su altında kaldı. Antalya’da kent merkezindeki Boğaçay’da yapımı devam eden projede aşırı yağış nedeniyle taşkın yaşandı. Ulusal Kanal’ın sorularını yanıtlayan Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Bayram Ali Çeltik, öngörülenlerin en hafifinin yaşandığına dikkat çekti, projenin bir an önce durdurulması gerektiğini vurguladı.

'Çılgın proje' su altında kaldı

Bilim insanları bir kez daha altını çizerek uyardı; Zararın neresinden dönülürse kâr. İnat bitsin, Boğaçay Projesine artık son verilsin.

Türkiye’de günlük yağış rekoru Antalya’da kırıldı. Yağmur öyle şiddetliydi ki meteorolojinin önemli olaylar kayıtlarına da girdi. Son bir hafta içinde kent aşırı yağış aldı. Ve korkulan da oldu. Tüm uyarılara rağmen bilime inat yapılan çılgın projeyi sel aldı... Boğaçay taştı. İş makinesi suya gömüldü. Dünyaca ünlü Konyaaltı sahili ise çamur deryasına döndü.

Antalya Büyükşehir Belediyesinin Boğaçay’da yapımına başladığı proje başından beri tepki çekiyor. Geçtiğimiz günlerde yaşanan taşkın, öngörülenlerin en hafifiydi. Uzun vadede yaşanacak kayıpları Jeoloji Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Bayram Ali Çeltik, Ulusal Kanal’a anlattı.  

Taşkının küçük tahribat verdiğini ancak daha büyük taşkınlarda ciddi zararlar vereceğine dikkat çeken Çeltik, Boğaçay projesinin derhal durdurulması gerektiğini söyledi.

HABER-KAMERA: DEVRİM DÖNMEZ
ulusal.com.tr

Etiketler; #çılgın proje #antalya #boğaçay
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