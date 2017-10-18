3 Ağustos'ta ticari TIR'ların geçişine kapatılan Cilvegözü Sınır Kapısı yeniden açıldı. TIR'lar sabah saatlerinden itibaren geçiş yaptı

3 Ağustos'ta sınıra yakın bölgede yaşanan güvenlik sorunları nedeniyle sınır kapısı kapatılmıştı. Bu süreçte sadece yardım TIR'larının geçişine izin veriliyordu.



Cilvegözü Sınır Kapısı'nda geçişler bugün sabah yeniden başladı.



Ticari TIR'lar sabah saatlerinde çıkış yaptı.



Reyhanlı Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Necmettin Zaroğlu, bu gelişmeyle birlikte ilçe ticaretini canlanacağını söyledi.



HABER-KAMERA: ERAY ÇELEBİ- EKREM DEMİR

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