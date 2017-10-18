Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari TIR'ların çıkışlarına başlayacak.
Alınan bilgiye göre, 3 Ağustos'ta Türkiye sınırı yakınında bulunan Babel Hava Sınır Kapısı ve bölgesindeki olumsuz güvenlik koşulları nedeniyle sınır kapısı, insani yardım, gıda, ilaç ve temizlik maddesi taşıyanların dışındaki nakliyatlara kapatılmıştı.
Ticari tırların çıkış yasağı ile birlikte malzeme kısıtlaması da kaldırıldı.
Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari TIR'ların çıkışları yeniden başlayacak.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari TIR'ların çıkışlarına başlayacak.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'ndan ticari TIR'ların çıkışlarına başlayacak.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.