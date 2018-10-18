Vatandaşın özellikle bürokraside yaşadığı sorunları ilettiği Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) sistemi çöktü. Vatandaş 10 gündür şikayetlerini iletemiyor.

Başbakanlık İletişim Merkezi'ne bağlı şikayet birimi 2006 yılında kuruldu. BİMER her yıl milyonlarca vatandaşa hizmet veriyordu. 2015 yılında BİMER'in yükünü azaltmak için Cumhurbaşkanlığı bünyesinde de bir iletişim merkezi oluşturuldu. Başbakanlık'ın lağvedilmesinin ardından BİMER'in faaliyetleri de sona erdi. CİMER vatandaşın devlette bulacağı tek muhatap olarak kaldı.



Vatandaş yaşadığı sorunların çözümü olarak yetkileri artan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı gördü.



CİMER'e başvuru sayısı kısa sürede katlandı. Bir süre önce söz konusu şikayetlerin artması nedeniyle bürokratları uyaran Erdoğan, “Bürokrasiyle ilgili özellikle vatandaşı bire bir ilgilendiren konularda CİMER'e yoğun şikâyetler geliyor. Bunların hepsini yakından takip ediyorum” ifadelerini kullanmıştı.



Sistem çöktü



Sözcü'nün haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakından takip ettiği CİMER sistemi çöktü. Sisteme yaklaşık 10 gündür giriş yapılamıyor. “Bir hata oluştu” mesajıyla karşılaşan vatandaşlar şikayetini hiçbir yere iletemiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin internet sitesinde konuyla ilgili hiçbir açıklama yer almıyor.