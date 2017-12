Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek'in Çin ziyaretinin yankıları sürüyor. 30 Kasım-4 Aralık tarihleri arasında Pekin'deki "Dünya Siyasal Partileri ile Üst Düzey Diyalog Toplantısı"na katılan Perinçek'in yaptığı görüşmeler, Çin gazete ve televizyonlarında geniş yer buldu

Çin Komünist Partisi'nin Pekin'de düzenlediği "Dünya Siyasal Partileri ile Üst Düzey Diyalog Toplantısı" sonrasında, Çin'in en büyük haber kanallarının gündeminde Vatan Partisi vardı.



CCTV, CGTN, CRI ve The Paper, 30 Kasım-4 Aralık tarihlerinde diyalog toplantısı için Pekin'de bulunan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner'in açıklamalarına geniş yer verdi.



Vatan Partisi Lideri, Çin Devlet Televizyonu CCTV'de "Çin'deki gelişmelere tanıklık etmiş, Mao Zedong dahil Çin Komünist Partisi tarihindeki siyasal liderlere değer veren kadim dost” olarak tanıtıldı.



Perinçek CCTV'deki söyleşisinde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in insanlığın ortak değerlerine hizmet eden bir toplum yaratma görüşünün değerine dikkat çekmişti.



Çin'in en çok takip edilen internet sitelerinden biri olan The Paper da Vatan Partisi Genel Başkanı ile özel bir söyleşi yayınladı. Perinçek buradaki röportajında "Bu yeni bir çağ, insanlığın geleceği artık hegemonyacılık güden, sömüren büyük güçlerin elinde değildir. İhtiyacımız gelişmenin ürünlerini paylaşmak ve bütün insanlığın geleceğini birlikte kurmaktır" ifadelerini kullandı. Aynı zamanda Türkiye ile Çin'in stratejik ortaklığına dikkat çekerek, "Kuşak ve Yol"un iki ülke için büyük fırsatlar getirdiğini vurguladı.



Yine popüler bir internet gazetesi olan CRI'da Perinçek ile özel bir röportaj yaptı.



CGTN haber kanalında The Point programına katılan Vatan Partisi Genel Başkan Yardımcısı Yunus Soner ise bir İngiliz profesörüyle tartıştı. Soner, “Sadece Çin'in değil, bütün dünya ülkelerinin yeni bir çağa girmek üzere olduğunu” belirtti. “Bir Kuşak Bir Yol” girişiminin yeni uygarlığın habercisi olduğununun altını çizdi.



ulusal.com.tr