Çin Büyükelçisi Liu Shaobin Galatasaray’ı ziyaret etti: İşbirliği mesajı

Görüşmeye, Galatasaray Başkan Yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Mehmet Cibara da katıldı. Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta yapılan toplantıda, Başkan Dursun Özbek, Çin ile Galatasaray arasındaki işbirliğini büyütme arzusunu vurguladı: "Sayın Büyükelçi kulübümüzü bugün ziyaret etti ve çok verimli bir toplantı gerçekleştirdik. Amacımız, Çin ile Galatasaray arasındaki sportif ve kültürel işbirliğini nasıl daha da geliştirebiliriz, bu konuda fikir alışverişinde bulunduk." Özbek, ayrıca Çin’i ziyaret etme planlarını ve orada daha fazla işbirliği fırsatı yaratma niyetini de dile getirdi.

Özbek, "Şu anda Çinli bir basketbolcumuz var. Sayın Büyükelçiye, futbolcu ve diğer branşlarımızda da sporcu alışverişini artırarak bu kültürel işbirliğini geliştirebileceğimizi söyledim," diye ekledi.

Çin Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ise, Galatasaray Spor Kulübü'nün sadece Türkiye’de değil, dünya çapında tanınan bir kulüp olduğunu belirterek şunları söyledi: "Çin’de de çok sayıda takipçisi var. Bugün Sayın Başkan ile güzel bir görüşme gerçekleştirdik ve spor alanındaki işbirliğimizin iki ülke ilişkilerine katkı sağlayacağı konusunda fikir birliğine vardık. İki ülke arasında spor alanında daha fazla somut işbirliği yapabileceğimizi konuştuk. Bu işbirliği sürekli olarak güçlenebilir."

Görüşme sonunda, her iki taraf da işbirliğini geliştirmeyi ve kültürel alışverişi artırmayı sürdürme konusunda kararlı olduklarını ifade etti.

Perinçek'le vedalaştı Özbek'e gitti

Büyükelçi Liu Shaobin, Vatan Partisi Genel Başkan'ı Doğu Perinçek ziyaretinden sonra Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le görüşmek üzere Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nden ayrıldı. Perinçek ve Liu Shaobin sarılarak vedalaştı. Perinçek sosyal medya hesabında görüşmenin ardından şunları paylaştı: “Sayın Büyükelçi, bizimle görüşmesinden sonra Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Özbek'le görüşmeye gitti. Vatan Partisi, Çin'in Galatasaray ile dostluk ilişkilerini iki ülke arasında dayanışmanın gelişmesinde güçlü bir etken olarak değerlendirmekte ve üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.”