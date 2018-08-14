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Çin'den ABD yasasına tepki

Çin, Amerika'nın ' 2019 yılı Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'na tepki gösterdi. Çin Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada söz konusu yasanın Çin-ABD askeri ilişkilerinin gelişimini zayıflattığı belirtildi.

Çin'den ABD yasasına tepki

Türkiye'ye F-35 verilmesinin engellenmesini de içeren ABD yasasına Çin'den tepki geldi.

Çin Savunma Bakanlığı,  ABD Başkanı Donald Trump'ın 13 Ağustos'ta imzaladığı '2019 ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nı protesto ettiğini duyurdu.

Bakanlık, söz belgenin Çin ile ABD arasındaki karşılıklı güven ve işbirliğini zedelediğini vurguladı.

Belgeyle ilgili  "ABD Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası, soğuk savaş düşüncesinden kaynaklanıyor ve Çin-ABD çatışmasının düzeyini artırarak Çin'in iç işlerine karışıyor " ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada ayrıca, söz konusu yasanın Çin-ABD askeri ilişkilerini zayıflattığına dikkat çekildi.  

ulusal.com.tr

Etiketler; #çin #abd #yasa #F-35
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