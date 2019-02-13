Türkiye ile Çin arasında yaşanan Uygur geriliminin ardından, Pekin yönetiminden Türkiye'ye seyahat uyarısı geldi. Uyarıda, Türkiye'deki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Çinli turistlere "dikkatli olmaları" söylendi.

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'i Uygurlu Abdurrehim Heyit'in ölümüyle ilgili suçlamasının ardından patlak veren kriz sürüyor.



Gerignliğin ardından Ankara'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Türkiye'ye seyahat uyarısı yayımladı.



Uyarıda, Türkiye'de yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Türkiye'ye gelecek Çinli turistlerin ‘dikkatli olmaları ve kişisel güvenliklerine dikkat etmeleri gerektiği' ifade edildi.



Dışişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama sonrası Çin'den konuyla ilgili yalanlama gelmişti.



Çin, Heyit'in öldüğü iddialarına karşılık görüntülü bir vidyo yayımlamış, Türkiye'yi sert bir şekilde eleştirmişti.



Çin'in konuyla ilgili belgeli bir açıklama sunmasına rağmen, Türk Dışişleri Bakanlığı, internet sitesindeki açıklamayı halen kaldırmadı.







ulusal.com.tr

