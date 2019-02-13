banner1002
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
TSK'dan kara ve denizde gövde gösterisi
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Beyaz kıtada Türk laboratuvarı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Ozan Arif hayatını kaybetti! Cenaze bilgilerini oğlu açıkladı
Diyarbakır'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da trafik kazası: Çok sayıda yaralı var

Çin'den seyahat uyarısı

Türkiye ile Çin arasında yaşanan Uygur geriliminin ardından, Pekin yönetiminden Türkiye'ye seyahat uyarısı geldi. Uyarıda, Türkiye'deki Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarına ve Çinli turistlere "dikkatli olmaları" söylendi.

Çin'den seyahat uyarısı

Türk Dışişleri Bakanlığı'nın Çin'i Uygurlu Abdurrehim Heyit'in ölümüyle ilgili suçlamasının ardından patlak veren kriz sürüyor.

Gerignliğin ardından Ankara'daki Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçiliği, Türkiye'ye seyahat uyarısı yayımladı.

Uyarıda, Türkiye'de yaşayan Çin Halk Cumhuriyeti vatandaşlarının ve Türkiye'ye gelecek Çinli turistlerin ‘dikkatli olmaları ve kişisel güvenliklerine dikkat etmeleri gerektiği' ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığının geçtiğimiz günlerde resmi internet sitesinden yayınladığı açıklama sonrası Çin'den konuyla ilgili yalanlama gelmişti.

Çin, Heyit'in öldüğü iddialarına karşılık görüntülü bir vidyo yayımlamış, Türkiye'yi sert bir şekilde eleştirmişti.

Çin'in konuyla ilgili belgeli bir açıklama sunmasına rağmen, Türk Dışişleri Bakanlığı, internet sitesindeki açıklamayı halen kaldırmadı. 



ulusal.com.tr
 

Etiketler; #çin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.