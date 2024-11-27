Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi'nden Doğu Perinçek'e ziyaret

Çin Halk Cumhuriyeti Büyükelçisi Liu Shaobin, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i ziyaret etti. Vatan Partisi İstanbul İl Merkezi’nde yapılan ziyaret, Büyükelçi’nin görev değişikliği sebebiyle veda ziyareti amacıyla yapıldı.

Çin Halk Cumhuriyeti heyetinde Büyükelçi Liu Shobin’e İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, Büyükelçilik Kültür Müsteşarı eşlik etti.

Vatan Partisi heyetinde Genel Başkan Doğu Perinçek, Genel Başkan Yardımcısı Serdar Üsküplü, MYK Üyesi Cem Dikmen, MYK Üyesi Şule Perinçek, Uluslararası İlişkiler Bürosu 1. Sekreteri Berke Mustafa Berkil, Kaynak Yayınları Yöneticisi Mehmet Sabuncu hazır bulundu.

DOĞU PERİNÇEK'E ÖZEL ZİYARET

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek için özel olarak Ankara’dan İstanbul’a gelen Büyükelçi Liu Shaobin, "Dört sene içerisinde İstanbul İl Merkezi’ne hiç gelmedim. Yeni alacağım görevden ötürü Genel Başkan Doğu Perinçek’i ziyaret etmek istedim. Görevim süresince Genel Başkan ve Şule Perinçek ile geniş dostluk kurduk. Bunu hep hatırlayacağım. Bunun için içten teşekkürlerimi sunarım’’ ifadelerine yer verdi.

ÇKP ile Vatan Partisi’nin dostluğunu önemsediğini söyleyen Shaobin, "İki parti arasındaki dostluk sürekli derinleşecektir. Bu dostluk Doğu’da itici güç olacaktır. Daha kapsamlı ve derinlikli, çeşitli ilişkiler kurmak istiyoruz. Türkiye’nin ulusal ve uluslararası rolüne önem veriyoruz. Xi Jinping’in dediği gibi, 100 yıldır görülmemiş değişiklikler içinde olan bir dünya var. Gazze, aynı zamanda bizim de davamız. Oradaki halk büyük bir mücadele içinde" dedi.

"DAĞ DAĞA KAVUŞMAZ, İNSAN İNSANA KAVUŞUR"

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, iki parti arasındaki geçmişe dayanan dostluğa vurgu yaparak "Büyükelçi yoldaşımız Türkiye ve Çin Halk Cumhuriyeti ve ÇKP ve Vatan Partisi yoldaşlığının çok büyük katkılarda bulundu. Türkiye’de dağ dağa kavuşmaz insan insana kavuşur Çin’le aranızda dağlar var. O dağlar hem de ırmaklar bizi birleştirecek. Türkiye’nin ve Vatan Partisi’nin olduğu her yer, aynı zamanda Büyükelçinin de vatanıdır’’ sözlerine yer verdi.

Vatan Partisi’nin üç yıl içerisinde hükumette anahtar konumda olacağını söyleyen Perinçek, "Türkiye, Atlantik sisteminden ayrılıyor. Asya’ya yerleşiyor. Bu, stratejik ve özenle seçilen bir süreç. Türk milleti de bu görüşte. Anadolu’da %80-90 oranında Çin dostluğu var. Bunun yanında %90 oranında ABD karşıtlığı var" dedi.

Doğu Perinçek, Türk - Çin dostluğuna yapmış olduğu destekleri ve ÇKPve Vatan Partisi’nin arkadaşlığına oluşturduğu katkılardan dolayı teşekkür etti. Büyükelçi ve heyetine Kaynak Yayınları’ndan çıkan Mao Zedung’un altı ciltlik Seçme Eserler kitabı hediye edildi.