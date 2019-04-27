Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Ulusal Kanal'a konuk oldu. Türkiye ve Çin ilişkileri hakkında önemli açıklamalarda bulunan Çinli Başkonsolos, Kuşak ve Yol Girişimi'nin dünya ve Türkiye ile yaptıkları ticareti nasıl değiştirdiğini örneklerle açıkladı. Wei, Kuşak ve Yol Girişimi'nin her iki ülkenin ilişkilerini güçlendireceğinin altını çizdi

Kuşak ve Yol Girişimi'nin Türkiye'ye katkılarını anlattı, Türkiye ve Çin ilişkilerini değerlendirdi. Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, Ulusal Kanal'a konuk oldu.



Başkonsolos Wei, Türk-Çin ilişkileri ve Kuşak ve Yol Girişimi hakkında önemli açıklamalarda bulundu.



Çin'in İstanbul Başkonsolosu Wei, Kuşak ve Yol Girişimi'nin iki ülke arasındaki ticareti de artıracağını belirtti.



Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Cui Wei'nin konuk olduğu Ulusal Özel programının tamamı 28 Mart Pazar günü saat 11.00'de Ulusal Kanal ekranlarında olacak.



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