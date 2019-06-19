Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz Beijing'de bir araya geldi. Wei Fenghe görüşmede, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ikili stratejik işbirliği ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirildiğini belirtti. Wei, iki ordu arasındaki ilişkilerin de sorunsuz şekilde pekiştirildiğini ve iki hava kuvvetleri arasındaki yakın temaslar ile işbirliğinin muhafaza edildiğini belirtti

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Savunma Bakanı Wei Fenghe ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz dün, Beijing'de bir araya geldi.



Wei Fenghe görüşmede, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde ikili stratejik işbirliği ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirildiğini belirtti. Wei, iki ordu arasındaki ilişkilerin de sorunsuz şekilde pekiştirildiğini ve iki hava kuvvetleri arasındaki yakın temaslar ile işbirliğinin muhafaza edildiğini belirtti.



Çin'in Türkiye ile beraber iki ülkenin liderleri arasında daha önce varılan önemli anlaşmaları kararlılıkla hayata geçirmeye hazır olduğunun altını çizen Wei, ülkenin güvenliğini ilgilendiren konularda karşılıklı destek sağlamayı temenni ettiklerini kaydetti.



Wei, Türkiye'yle birlikte ayrıca, her alanı kapsayan temasları pekiştirmeyi, somut işbirliğini derinleştirmeyi ve iki ordu arasındaki işbirliği ilişkilerini sürekli ilerletmeyi arzuladıklarını ifade etti.



Hasan Küçükakyüz ise, iki ülkenin orduları arasındaki işbirliğini yeni bir düzeye taşımak için her alanı kapsayan temas ve işbirliğini pekiştirmeye hazır olduklarını vurguladı.



ulusal.com.tr