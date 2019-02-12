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Çin'in yeni Ankara Büyükelçisi Deng, Doğu Perinçek'i ziyaret etti

7 Şubat'ta göreve başlayan Çin'in yeni Ankara Büyükelçisi Deng Li, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek'i ziyaret etti. İki isim Vatan Partisi Genel Merkezi'nde yaklaşık bir saatlik görüşme yaptı. Görüşme öncesi kameralara kısa bir açıklama yapan Perinçek, önümüzdeki süreçte Türk Çin dostluk baharının yaşanacağını vurguladı.

Çin'in yeni Ankara Büyükelçisi Deng, Doğu Perinçek'i ziyaret etti

Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Çin'in yeni göreve başlayan Ankara Büyükelçisi Deng Li, (Deng Li) ile bir araya geldi.

Perinçek ile Deng'in görüşmesi Vatan Partisi Genel Merkezi'nde yapıldı.

Yaklaşık bir saat basına kapalı yapılan görüşme öncesi iki isim de kameralara kısa açıklamalar yaptı. Büyükelçi Deng Li, 21 Şubat'ta Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek'in Çin'e yapacağı ziyarete değindi.

Perinçek de yaptığı açıklamasında Türk Çin dostluğuna vurgu yaptı.

Vatan Partisi lideri, bazı provokatif girişimlerin iki ülke dostluğunu bozamayacağını söyledi.



HABER: GÜRKAN DEMİR - KAMERA: SABRİ KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #doğu perinçek #ankara #çin
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