ABD destekli Uygur ayrılıkçılarına İyi Parti’nin ardından CHP ve Saadet Partisi de açıktan destek verdi. Ayrılıkçıların eylemine katılan CHP’liler, ‘Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan’ sloganları attı

Türkiye ile Çin’in arasını bozmaya çalışan Uygur ayrılıkçılarının son durağı İstanbul Zeytinburnu oldu. 15 Temmuz Meydanı’ndan başlayıp 58. Bulvar’da basın açıklamasıyla sona eren yürüyüşe, CHP’li aday adayları ile Saadet Partisi ve İyi Parti yöneticileri de katıldı.



BÖLÜCÜ SLOGANLARA EŞLİK ETTİLER

Peygamber Sevdalıları Vakfı, İnsani Yardım Vakfı (İHH), Erdem-Der, Elif Lam Mim Derneği, Eğitim Birsen Müceddit Vakfı, Anadolu Gençlik Derneği, Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği, Doğu Türkistan Gençlik ve Kültür Derneği, Erbakan Vakfı gibi kuruluşların oluşturduğu Zeytinburnu Kardeşlik Platformu’nun düzenlediği ‘Doğu Türkistan Yalnız Değildir’ yürüyüşünün hedefinde Çin vardı. CIA’nın ayrılıkçı Uygur yalanlarının savunulduğu yürüyüşe, CHP Zeytinburnu Belediye Başkan Aday Adayları Mithat Şahin ve Adil Emecan, Saadet Partisi Belediye Başkan Adayı Mikail Kabak ve İyi Parti, Saadet Partisi, Yeniden Refah Partisi üyeleri de katıldı. Yürüyüş boyunca ‘Sincan değil Doğu Türkistan’, ‘Yaşasın bağımsız Doğu Türkistan’, ‘Müslüman uyuma kardeşine sahip çık’, ‘Katil Çin Türkistan’dan defol’, ‘Kahrolsun kızıl Çin, Kahrolsun komünizm’ sloganları atıldı. Sloganlara CHP’li Adil Emecan ve Mithat Şahin’in de eşlik ettiği görüldü.



ANKARA’YA ALINMAYANLAR DA YÜRÜYÜŞTE

İstanbul’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek için yürüyen ancak Ankara’ya alınmayan Uygurların da katıldığı yürüyüş, 58. Bulvar Caddesi’nde yapılan konuşmalarla sona erdi. Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Başkanı Hidayet Oğuzhan, Çin’in Uygurlara zulmettiğini iddia etti.

Oğuzhan’dan sonra grup adına basın açıklamasını Eğitim Bir Sen İstanbul 1 No’lu Şube Başkan Vekili Ahmet Coşkun yaptı. Çin’in dünyanın gözü önünde soykırım yaptığını savunan Coşkun, camilere Çin Komünist Partisi’nin afişlerinin asıldığını, Batı dünyasının sessiz kaldığını iddia etti.



PERİNÇEK'İ HEDEF ALDI

Uygur ayrılıkçılığının başını çeken Seyit Tümtürk de eylemlerine Kahramanmaraş’ta devam etti. Burada da CIA yalanlarını savunmaya devam eden Tümtürk, Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’i hedef aldı. Perinçek’in Doğu Türkistan ile ilgili söylemlerine inanılmaması gerektiğini savunan Tümtürk, Doğu Türkistan’da katliam ve soykırım yaşandığını iddia etti.





Ercan Küçük/ Aydınlık