Çin Komünist Partisi 7 kişiden oluşan bir heyet ile İstanbul Vatan Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette 2 ülke arasındaki dostluk ilişkilerine vurgu yapıldı

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Çin Komünist Partisi (ÇKP) heyeti, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.



7 kişiden oluşan heyeti Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve parti temsilcileri karşıladı.



Vatan Partisi il başkanlığında gerçekleşen ziyarette Perinçek, 2 ülke arasındaki dostluk bağlarına vurgu yaptı.



Ziyarete Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen de katıldı.



ulusal.com.tr