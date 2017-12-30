Çin Komünist Partisi (ÇKP) heyeti, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.
7 kişiden oluşan heyeti Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek ve parti temsilcileri karşıladı.
Vatan Partisi il başkanlığında gerçekleşen ziyarette Perinçek, 2 ülke arasındaki dostluk bağlarına vurgu yaptı.
Ziyarete Türkiye Gençlik Birliği (TGB) Genel Başkanı Cem Dikmen de katıldı.
ulusal.com.tr
Çin Komünist Partisi 7 kişiden oluşan bir heyet ile İstanbul Vatan Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti. Ziyarette 2 ülke arasındaki dostluk ilişkilerine vurgu yapıldı
Çin Komünist Partisi (ÇKP) heyeti, Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığını ziyaret etti.
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