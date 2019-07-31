Çin ordusu 92. yılını kutladı

Türk Ordusu ile Çin Ordusu'nun dostane ilişkileri, iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin derinleşmesine katkı sağlıyor. Açıklamayı Çin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Çın Çingson yaptı. Çin Ordusu'nun kuruluşunun 92'nci yıl kutlamalarında konuşan Çın, savaşa karşı hazır olmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Ankara-Pekin hattındaki "dostane ilişkiler" anlatıldı. "Stratejik işbirliği" vurgusu yapıldı.



Çin Silahlı Kuvvetleri'nin kuruluşunun 92'inci yılı Ankara'da da kutlandı.



Kutlamalar için Çin Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde bir resepsiyon düzenlendi.



Resepsiyona Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile Enerji, Hazine ile Tarım Bakanlıklarından bakan yardımcıları katıldı. Türk Ordusu'nu Genelkurmay İstihbarat Başkanı Tümgeneral İrfan Özsert temsil etti. Çok sayıda yabancı ülke diplomatı ve askeri temsilcisinin katıldığı resepsiyonda İran Ankara Büyükelçisi Muhammed Farazmand de yer aldı. Vatan Partisi de resepsiyona kalabalık bir heyetle katıldı. Heyette Genel Sekreter Utku Reyhan, Öncü Kadın Genel Başkanı Meltem Ayvalı, MYK üyesi Prof. Dr. Zafer Kars ile Genel Sekreter Yardımcısı Yusuf Tuncer hazır bulundu.



Törende konuşan Çin Büyükelçisi Deng Li, ülkesinin asla hegemonya, genişleme ve güç alanı oluşturma peşinde koşmayacağını söyledi.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın 2 Temmuz'da yaptığı Çin ziyaretinin önemli olduğunu belirten Deng, iki ülke ilişkilerinin geliştiğini vurguladı.



Büyükelçinin ardından kürsüye Çin Ankara Büyükelçiliği Savunma Ateşesi Çın Çingson çıktı. Ateşe, iki ülke ordusunun iyi ilişkiler içinde olduğunu belirtti, "stratejik işbirliği" vurgusu yaptı.



Çın, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Adnan Özbal ile Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Küçükakyüz'ün Çin'e peş peşe ziyaret düzenlediğini hatırlattı.





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