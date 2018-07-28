Çin Halk Kurtuluş Ordusunun 91'inci kuruluş yıl dönümü Ankara'da düzenlenen etkinlikle kutlandı. Kutlamaya, Türk - Çin dostluğu damga vurdu. Törende konuşan Askeri Ataşe Cıng Çinsong, (Şıng Şinsong) iki ülke ilişkilerinin iyi geliştiğini söyledi. Cıng (Şıng), iki ülke ordusunun da işbirliğinin de pekişeceğini belirtti.

Çin Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde Çin Halk Kurtuluş Ordusu'nun 91'inci kuruluş yıl dönümü Ankara'da kutlandı.



Başkentteki çok sayıda diplomat, askeri misyon temsilcisi ve gazetecinin katıldığı resepsiyonda Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Üyesi Yusuf Tuncer de yer aldı.



Resepsiyonda Büyükelçilik Ataşesi Cıng Çinsong, (Şıng Şinsong) katılımcılara seslendi. Cıng, Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin artarak devam ettiğini vurguladı.



İki ülke ordusu arasında da işbirliğinin arttığını belirten Cıng, önümüzdeki aylarda yüksek askeri diyalog toplantısı yapılacağını açıkladı.



Açılış konuşmalarının ardından iki ülkenin askeri yetkilileri pasta kesti. Etkinlik yemek organizasyonu ile sona erdi.



ulusal.com.tr