Çin Türk Öğrenci Birliği'nden TBMM'ye ziyaret

Çin Türk Öğrenci Birliği (TÖB) Pekin Yönetim Kurulu üyesi Orçun Göktürk ve Şanghay Başkanı Arda Tunçel, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme eski Bakanı ve TBMM Türkiye Çin Parlemontolararası Dostluk Grubu Başkanı Ahmet Arslan (AK Parti Kars milletvekili) ile TBMM'de yer alan makamında görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Türk Öğrenci Birliği'nin çalışmaları ve Türkiye ile Çin arasındaki ilişkiler hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

Sayın Arslan, virüsten dolayı hayatını kaybeden insanlara baş sağlığı ve Çin halkı ile devletine destek mesajınıTÖB’lü öğrenciler aracığıyla iletti.

Görüşme iletişimi devam ettirme ve gereken durumlarda ortak hareket etme temennileriyle sona erdi.