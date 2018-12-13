Çin Dışişleri Komisyonu Başkanı Yang Jiechi ile Katar Dışişleri Bakanı El Tani bir araya geldi. Görüşmede "Kuşak ve Yol" projesi önemli gündem maddesiydi. Çin ve Katar vizeleri kaldırdı.

Çinli ve Katarlı siyasiler bir araya geldi. "Kuşak ve Yol" projesi masaya yatırıldı. İki ülke vizeleri kaldırdı.



Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Üyesi ve Dışişleri Komisyonu Genel İşler Ofisi Başkanı Yang Jiechi ile Katar Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı El Tani görüştü.



Görüşmede; Yang, Katar'ı Kuşak ve Yol'un inşasında önemli bir ortak olarak gördüklerini belirtti. Çinli diplomat, Katar'la karşılıklı siyasi güveni derinleştireceklerini ifade etti.



Yang ayrıca, uluslararası ve bölgesel meselelerde teması ve eşgüdümü artırarak, terörle mücadele konusunda işbirliğini geliştireceklerini, stratejik ortaklığı ileri boyutlara taşıyacaklarını belirtti.



Katarlı bakan El Tani de Katar-Çin stratejik ortaklığına büyük önem verdiklerini dile getirdi. Çin'le Kuşak ve Yol çerçevesinde çeşitli alanlarda işbirliğini güçlendirmek ve ortak refaha kavuşmak istediklerine dikkat çekti.



Öte yandan iki ülke arasında turizm alanındaki işbirliğinde de ciddi bir ilerleme kaydedildi; Çin ile Katar arasında karşılıklı vize muafiyeti anlaşması 21 Aralık'ta yürürlüğe girecek.



ulusal.com.tr