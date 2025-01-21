Çin Yılan Yılı Bahar Bayramı kutlandı

Çin Yeni Yılı, İstanbul'da düzenlenen "İçimizi Isıtan Bahar Bayramı" etkinliği ile kutlandı.

Beşiktaş’ta bir otelde düzenlenen resepsiyon İstiklal Marşı’nın ve Çin Halk Cumhuriyeti milli marşının okunması ile başladı.

Resepsiyona Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, İstanbul Vali Yardımcısı Mehmet Sülün, 28'inci dönem CHP Milletvekili Yüksel Mansur Kılınç ve çok sayıda ülkenin başkonsolosu da hazır bulundu.

Etkinlikte katılımcılara 2024 yılının önemli anlarını içeren bir video gösterim yapıldı. Video gösterimde, Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğunun İstanbul’da yaptığı çalışmalar yer aldı.

Ulusal Kanal'a özel açıklamalarda bulunan Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosu Wei Xiaodong, "2025 yılının iki ülkenin ilişkilerini geliştirdiği bir yıl olmasını umuyorum" dedi.

Resepsiyonda katılımcılara hazırlanan Çin yemekleri ikram edildi.