Cinayet aracının sahibi baba Kadayıfçıoğlu hakkında karar verildi

İstanbul Ümraniye'de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürüldüğü olayda yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında tutuklanan Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun babası iş insanı Bilal Kadayıfçıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı ve haftada bir gün imza atma yükümlülüğü olacak şekilde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Mahkeme, Alaattin Kadayıfçıoğlu'nun olay yerine babasına ait araçla geldiğinin belirlenmesi üzerine, baba hakkında da "yardım etme" şüphesini değerlendirmeye aldı. Soruşturma kapsamında tesis edilen bu karar, Bilal Kadayıfçıoğlu’nun dosyadaki konumunu şüpheli sıfatına taşıdı.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ VE TUTUKLU LİSTESİ

Genç futbolcunun öldürülmesiyle ilgili yürütülen soruşturma, magazin ve cemiyet hayatından tanınmış isimlerin de dosyaya dahil olmasıyla kamuoyunda geniş yer bulmuştu. Mevcut durumda aralarında şu isimlerin de bulunduğu toplam 7 kişi tutuklu yargılanıyor: