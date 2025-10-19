“Cinayeti çözdüm” sözleri tepki çekmişti! Kobra Murat’tan özür mesajı

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün beklenmedik ölümüyle ilgili tartışmalar sürerken, yakın dostu Kobra Murat (Murat Divandiler) sosyal medyadaki açıklamalarıyla gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde yaptığı paylaşımda “cinayeti çözdüm” ifadesini kullanmış, bu sözler büyük tepki çekmişti. Güllü’nün oğlu Tuğberk Yağız Hamza Gülter de Kobra Murat hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.

Olayın ardından yeni bir video paylaşan Kobra Murat, sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirterek kamuoyuna ve Güllü’nün ailesine seslendi:

“Yanlış anlaşıldım. Güllü benim canımdır, evlatları da evladımdır. Ben sadece ‘çatılara bakmayın, aşağıya da bakın’ dedim. Ancak açıklamam farklı yerlere çekildi.”

“CİNAYET DEMEK İSTEMEDİM”

Kobra Murat, “olayı çözdüm” derken cinayet anlamında konuşmadığını vurguladı:

“Ben ‘cinayet’ demek istemedim. Güllü’nün çocukları annelerine asla zarar vermez. Onların kalbinin güzelliğini biliyorum. Herkesten, özellikle o evlatlardan özür diliyorum.”

Açıklaması kısa sürede sosyal medyada binlerce kez paylaşılan Kobra Murat, “vicdanlı bir tutum sergilediği”yorumlarıyla destek aldı.

ADLİ TIP RAPORU: ZEHİRLENME YOK

26 Eylül’de Yalova’nın Çınarcık ilçesinde, Güllü’nün 6’ncı kattaki evinin penceresinden düşerek hayatını kaybetmesinin ardından hazırlanan adli tıp raporunda, ölüm nedeninin yüksekten düşmeye bağlı kırıklar, beyin kanaması ve iç kanama olduğu açıklandı. Raporda zehirlenme veya dış müdahale izine rastlanmadı.

Savcılık, Güllü’nün ölümünde üçüncü bir şahsın etkisine dair herhangi bir bulgu bulunmadığını belirterek dosyayı bu doğrultuda tamamladı.

Sanat dünyası, arabeskin güçlü sesi Güllü için “Böyle bir ses bir daha gelmez” yorumlarını yaparken, hayranları sanatçının anısını sosyal medyada “Arabeskin kraliçesi ölümsüzdür” mesajlarıyla yaşatıyor.