Cinayeti övdüler, tehdit ettiler: 5 çocuk hâkim karşısında
Kadıköy’de işlenen Mattia Ahmet Minguzzi cinayetinin ardından sosyal medyada aileyi tehdit eden ve cinayeti öven paylaşımlar yaptığı belirlenen 18 yaşından küçük 5 çocuk, bugün ilk kez hâkim karşısına çıktı.
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Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar hakkında “suçu ve suçluyu övmek” ile “birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit” suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan çocuk sanıkların yargılandığı duruşma saat 11.30’da başladı.
Basına kapalı olarak yapılan duruşmada taraf avukatları ve sanık müdafileri hazır bulundu. Duruşmada, çocuk sanıkların ifadeleri dinleniyor. Mahkeme süreci devam ediyor.