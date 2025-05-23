Cinayeti övdüler, tehdit ettiler: 5 çocuk hâkim karşısında

Bakırköy 4. Çocuk Mahkemesi’nde görülen davada, sanıklar hakkında “suçu ve suçluyu övmek” ile “birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit” suçlamalarıyla iddianame düzenlendi. Soruşturma kapsamında tutuklanan çocuk sanıkların yargılandığı duruşma saat 11.30’da başladı.

Basına kapalı olarak yapılan duruşmada taraf avukatları ve sanık müdafileri hazır bulundu. Duruşmada, çocuk sanıkların ifadeleri dinleniyor. Mahkeme süreci devam ediyor.