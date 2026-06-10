Cinayetin ayrıntıları kan dondurdu: "Cinnet geçirdim kuzum, attım!"

Eşini öldürdükten sonra cansız bedenini nacak ve satırla 15 parçaya ayırarak kör noktalardaki çöplere dağıtan 69 yaşındaki Adalet Uzunoğlu hakkındaki iddianame, Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Savcılık, cinayetin tüm siber ve kriminal delillerini dosyaya ekleyerek sanık hakkında en ağır cezayı talep etti.

MEVLİT ÇIKIŞI SIRRA KADEM BASTI: SAHTE KAYIP İHBARI DEŞİFRE OLDU

Korkunç olay, 28 Ocak tarihinde Osmangazi ilçesi Selamet Mahallesi İzzet Sokak'taki 3 katlı bir binanın en üst katında meydana geldi. Yapılan kamera ve saha taramalarında, maktul Ali Fuat Uzunoğlu'nun öldürülmeden önce en son 28 Ocak günü saat 00.18’de camideki bir mevlitten elinde meyve suyu ile çıkarken güvenlik kameralarına yansıdığı saptandı.

Olaydan iki gün sonra, 30 Ocak günü saat 21.30 sıralarında soğukkanlı bir şekilde polis merkezine giden 3 çocuk annesi Adalet Uzunoğlu, eşinin dış kapının ziline bakmak için aşağı indiğini ve bir daha geri gelmediğini iddia ederek kayıp başvurusunda bulundu.

KRİMİNAL LABORATUVAR EVDEKİ GİZLİ KAN VE DOKULARI SAPTADI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kayıp şahsı aramak ve bilgi almak üzere eve gittiklerinde Ali Fuat Uzunoğlu'na ait cüzdan, cep telefonu ve kimliği evde buldu. Kadının çelişkili ifadeler vermesi üzerine Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı makro bir adli inceleme başlattı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin ve biyolojik veri uzmanlarının evde yaptığı dikey aramalarda; dairenin girişinde, elektrik prizlerinde, lavaboda ve evde saklanan nacak, satır ve bıçak üzerinde gizlenmiş kan izleri ile doku parçaları saptandı. Bursa Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nde yapılan siber ve biyolojik analizlerde, kan ve dokuların maktule, silahlardaki parmak izlerinin ise sanık kadına ait olduğu kesinleşti.

"BEN ÖLDÜRMEDİM, KORKTUĞUM İÇİN NACAKLA PARÇALADIM"

Kriminal raporun adliyeye ulaşmasının ardından 3 Nisan'da gözaltına alınan Adalet Uzunoğlu, suç delillerini gizlemeye çalıştığını itiraf etti ancak kasten öldürme suçlamasını reddetti. Sanık ifadesinde, "Sabah uyandığımda merdivenlerin başında hareketsiz yatıyordu, düşüp ölmüş. Nabız alamadım. Benim üzerime kalır diye korktum. Kan sıçramasın diye etrafa poşetler serdim. Evdeki nacakla cesedi 10-15 parçaya ayırıp ayrı ayrı poşetledim. Kanlı giysileri tuvalet giderine gizledim. Poşetleri de kameraların görmediği kör noktalardaki çöp konteynerlerine attı" dedi. 5 Nisan'da mahkemeye çıkarılan kadın tutuklanırken, şüpheli olarak gözaltına alınan iki oğlu ile kardeşi hakkında kovuşturmaya yer olmadığına karar verilerek adli kontrolle serbest bırakıldı.

TELEFON KAYITLARINDAKİ ŞOK İTİRAF: "CİNNET GEÇİRDİM KUZUM, ATTIM"

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, sanığın suçtan kurtulmaya yönelik savunmalarını çürüten siber deliller ortaya konuldu. Adalet Uzunoğlu'nun çocuklarıyla yaptığı geriye dönük telefon görüşmelerinin incelenmesinde, "Cinnet geçirdim kuzum. Ölmüş adamı kaldırdım attım" şeklinde net bir itirafta bulunduğu teknik takip kayıtlarına geçti. Ayrıca sanığın geçmişte çevresine eşi hakkında "Bana hep zulmetti, zulmediyor" diyerek husumet beslediği aktarıldı.

CESET YOK AMA YARGITAYIN EMSAL KARARIYLA YARGILANACAK

Belediye katı atık tesislerinde ve mahalledeki çöp konteynerlerinde yapılan aramalara rağmen maktule ait ceset parçaları hiçbir şekilde bulunamadı. Savcılık, cesedin ortadan kaldırılmış olmasına karşılık iddianamede Yargıtay 1’inci Ceza Dairesi’nin tarihi emsal kararına dikkat çekti.

Yargıtay’ın "cesedin bulunamamış olması tek başına suçun işlenmediği anlamına gelmez" hükmü uyarınca, mevcut kriminal raporlar, bilimsel veriler, kanlı kıyafetler ve hayatın olağan akışına aykırı maddi vakalar bir arada değerlendirildiğinde cinayetin işlendiği sabit görüldü. Sanık Adalet Uzunoğlu hakkında "Eşe karşı nitelikli kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle açılan davanın görülmesine önümüzdeki günlerde Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.