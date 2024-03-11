Çin'de KAAN rüzgarı!

Milli Muharip Uçak KAAN'ın, Gökvatan’daki başarısı, pazar paylarında kayba uğramak istemeyen ülkelerde yakından izleniyor. Türkiye’nin 5. Nesil milli savaş uçağından övgüyle söz eden Çin basını, KAAN’ın J-35 uçağı ticaretinde rekabet baskısı oluşturacağını yazdı.



Türkiye, 'KAAN' ile 5'inci nesil savaş uçağı geliştiren dört ülkeden biri oldu. Kaan’ın Türk semalarındaki başarısı ülkenin gururu olurken, savaş uçağı piyasasında önemli bir oyuncu olmanın da ilk adımı atılmış oldu.



Kaan ile ilgili gelişmeler, pazar payını kaybetmek istemeyen ülkelerce yakından izleniyor.



Türkiye ile birlikte 5. Nesil savaş üreten 4 ülkeden biri olan Çin'in önde gelen haber sitelerinden Zaker, KAAN’ı manşetine taşıdı. Haberde, KAAN’ın süpersonik seyir ve yüksek manevra kabiliyetine sahip olduğu vurgulandı. RCS seviyesinin Çin, ABD ve Rus rakiplerinden daha düşük olması nedeniyle görünmezlik seviyesinin daha iyi olduğunun altı çizildi.



Haberde, Türkiye’nin KAAN ile Çin'in J-35’leri üzerinde ticari rekabet baskısı yaratacağı yorumuna yer verildi.