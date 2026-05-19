Çin'den ABD'ye sert Küba muhtırası: Ablukayı ve baskıları derhal sona erdirin!

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Lin Jian, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında Washington yönetiminin adımlarına karşı net bir duruş sergiledi. Lin Jian, Pekin’in uluslararası hukuka dayanmayan tek taraflı yaptırımlara sürekli karşı çıktığını hatırlattı.

Çin’in Küba’nın ulusal egemenliği ve güvenliğini koruma çabalarını kararlılıkla desteklediğini belirten Sözcü, Washington’a Küba’ya yönelik ablukayı ve her türlü baskı ile zorlayıcı önlemi derhal sona erdirme çağrısı yaptı. Çinli sözcü ayrıca, ABD’nin Küba halkının yaşam ve kalkınma hakkını ihlal etmeyi bir an önce bırakması gerektiğini de sözlerine ekledi

KÜBA LİDERİNDEN KAN BANYOSU UYARISI VE MEŞRU MÜDAFAA AÇIKLAMASI

ABD'nin doğrudan askeri müdahale tehditleriyle karşı karşıya kaldıklarını açıklayan Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel, durumun vahametini sert sözlerle dünyaya duyurdu. Küba lideri, ABD’nin saldırı tehditleriyle karşı karşıya olduklarını belirterek bunun başlı başına bir uluslararası suç anlamına geldiğini vurguladı.

Böyle bir askeri saldırının hayata geçirilmesi halinde bölgede büyük bir kan banyosu yaşanacağını söyleyen Diaz-Canel, bu durumun bölgesel barışı doğrudan tehdit edeceğini belirtti. Küba’nın ABD dahil hiçbir ülkeye saldırı niyetinde olmadığını aktaran lider, Washington’dan çok boyutlu baskı gördüklerini ve Havana’nın meşru müdafaa hakkına sahip olduğunu ifade etti.



ABD'DEN YENİ YAPTIRIMLAR VE ADADAKİ DERİN ENERJİ KRİZİ

Kriz, sahada ekonomik ve istihbarat savaşı olarak da tırmanıyor. ABD Hazine Bakanlığı, Küba istihbarat servisiyle bağlantılı olduğunu iddia ederek dokuz kişiye yönelik yeni yaptırım kararları aldığını açıkladı.

Küba tarafı ise Trump yönetimini ülkenin kaynaklarına, finansal varlıklarına ve mülklerine hukuksuz şekilde el koymaya çalışmakla suçluyor. Ada ülkesi, ABD tarafından uygulanan deniz ablukası nedeniyle son dönemde iyice ağırlaşan bir elektrik krizi ve ciddi yakıt sıkıntısıyla mücadele ediyor.

Kaynak: Aydınlık