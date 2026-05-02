Çin'den ABD'ye yanıt: Tanımayacağız

Çin Ticaret Bakanlığı, ABD’nin 5 Çinli şirkete yönelik yaptırım kararına karşı ihtiyati tedbir aldı. Pekin, yaptırımların tanınmasını ve uygulanmasını yasakladı.

Ebru Gül Müezzinoğlu
Çin Ticaret Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı’nın 5 Çinli şirket hakkında aldığı yaptırım kararlarına ilişkin ihtiyati tedbir kararı alındığını açıkladı.

Bakanlık açıklamasında, söz konusu kararın “Yabancı Yasaların ve Tedbir Düzenlemelerinin Sınıraşırı Uygunsuz Uygulanmasının Önlenmesine İlişkin Yönetmelik” kapsamında alındığı belirtildi. Bu kapsamda, ABD’nin ilgili şirketlere yönelik yaptırımlarının Çin içinde tanınması, uygulanması veya bu yaptırımlara uyum sağlanmasının yasaklandığı ifade edildi.

EKONOMİK FAALİYETLER KISITLANIYOR

Çinli yetkililer, ABD’nin yaptırım kararlarının uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal ettiğini belirtti. Açıklamada, bu tür yaptırımların Çinli şirketlerin üçüncü ülkelerle yürüttüğü ekonomik ve ticari faaliyetleri uygunsuz şekilde kısıtladığı vurgulandı.

Bakanlık, alınan ihtiyati tedbir kararının Çin’in ulusal egemenliğini, güvenliğini ve kalkınma çıkarlarını korumayı hedeflediğini, aynı zamanda Çinli şirketlerin ve vatandaşların meşru haklarını savunmayı amaçladığını bildirdi.

