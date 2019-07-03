Çin'den Türkiye'ye teklif

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Erdoğan'ın özellikle Sincan Özerk Bölgesi'ndeki Uygurları gündeme getirdiğini, Çin'in ise bu konuda Erdoğan'a bir davette bulunduğunu belirtti.

Fahrettin Altun, Twitter hesabından, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı:

"Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Başkanı Xi Jinping’in resmi davetlisi olarak 2 Temmuz’da Çin’i ziyaret etti. CICA Duşanbe Zirvesi ve G20 Osaka Zirvesi’nin ardından iki lider 1 ayda 3. kez görüştü.

Pekin’de ikili, bölgesel ve uluslararası meseleleri etraflıca değerlendirme fırsatı bulan iki lider, ikili ilişkilerin ticaret, yatırımlar, Ar-Ge, bilim-teknoloji, sivil havacılık, turizm ve kültür alanlarında ilerletilmesi hususunda mutabık kaldılar.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan ve Çin Devlet Başkanı Xi, Türkiye’nin Orta Koridor ve Çin’in Kuşak ve Yol Girişimi’nin uyumlaştırılması çalışmalarının hızlandırılmasını, bu sayede Tarihi İpek Yolu’nun Batı ve Doğu kapıları arasındaki bağlantının güçlendirilmesini kararlaştırdılar.Her iki taraf, uluslararası düzene ve çok taraflılığa yönelik ciddi meydan okumaların yaşandığı bir süreçte, bölgesel ve küresel güvenliğe, refaha ve istikrara katkı bağlamında stratejik işbirliği ilişkilerini ve temaslarını güçlendirme hususunda görüş birliğine vardı.

Çin temaslarında, Uygurlar dâhil ikili ilişkilerin tüm veçheleri etraflıca görüşüldü. Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Uygurların Çin’de huzur, esenlik ve refah içinde yaşamalarının yegâne temennimiz olduğunu ifade etmiş, bu meseledeki görüş ve beklentilerini muhatabına iletmiştir.

Çin tarafı ayrıca, Sincar Özerk Bölgesinde yaşayan Uygurların durumlarını yerinde gözlemlemek üzere Türkiye’den bir heyeti Çin’e davet etmiş, sayın Cumhurbaşkanımız da bu daveti olumlu karşılamıştır."