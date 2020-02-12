Çin’in Ankara Büyükelçisi koronavirüs paneline katıldı

Virüs nedeniyle duraksayan üretimin yeniden canlanacağına dikkat çekti. Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li korona virüsündeki son durumu anlattı.

Çin’in Ankara Büyükelçisi Deng Li, Stratejik Düşünce Enstitüsü’nün düzenlediği bir panele katıldı. “Corona (Korona) Çin’in Virüsle İmtihanı” isimli panelde Deng Li, Çin’deki üretime dikkat çekti, duraksamanın geçici olduğunu söyledi. Deng Li, işe dönme oranının ise yüzde 80’e ulaştığını belirtti.

Deng Li, Çin hükümetinin koronavirüsle mücadele için oluşturduğu mekanizmaların sağladığı yarardan bahsetti. Geçerli ilaç ve aşı bulma çalışmalarının devam ettiğini aktardı.

Büyükelçi Deng Li, medyada yer alan "ABD'nin virüsü Çin'in büyümesini engellemek" için yaydığına ilişkin iddialara da yanıt verdi.

Büyükelçi ayrıca Türkiye’nin bu süreçte Çin’e olan desteğine de değindi. Diğer ülkelere de çağrı yaptı

Konferansta Stratejik Düşünce Enstitüsü Finans ve Ekonomi Uzmanı Dr. Merve Ulusoy da söz aldı. Ulusoy, ABD’nin virüsün kendisini etkilemeyeceği açıklamalarına ilişkin yorum yaptı.

HABER: BUSE GENÇTÜRK/KAMERA:UĞUR PİDECİ

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