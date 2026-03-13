Çin'in Ankara Büyükelçisi: Türkiye ve Çin barış ve diplomasi için çalışıyoruz

Çin’in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin, Millet Haber Ajansı Genel Yayın Yönetmeni Sinan Burhan’a verdiği röportajda İran’a yönelik saldırılar, bölgedeki gerilim ve Hürmüz Boğazı’nın önemi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Gazeteci Burhan, röportajı sosyal medya hesabından yayınladı. Röportajın tamamı şu şekilde:

'ABD VE İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRMASI KABUL EDİLEMEZDİR'

ABD ve İsrail’in İran’a saldırısını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bu mücadelede İran’ı haklı buluyor musunuz?

“İran ile ABD arasında müzakereler sürerken ABD ve İsrail'in İran'a saldırması kabul edilemezdir; egemen bir ülkenin liderinin öldürülmesi ve rejim değişikliğinin kışkırtılması da kabul edilemezdir. Tüm bunlar uluslararası hukuku ve uluslararası ilişkilerin temel normlarını ihlal etmiştir. İran ve Körfez ülkelerinin egemenliği, güvenliği ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. Masum sivillere ve sivil hedeflere yönelik her türlü saldırı kınanmalıdır. Halihazırda birinci öncelik askerî operasyonların derhal durdurulması ve savaş ateşinin daha fazla yayılmasının önlenmesidir. Barışın yeniden tesis edilmesi için en kısa sürede diyalog ve müzakerelere geri dönülmesi için çaba gösterilmelidir. Temel çözüm ise uluslararası hukuk ve uluslararası ilişkilerin temel normlarına bağlılığa yeniden dönülmesidir.”

'BARIŞ VE İSTİKRARIN KORUNMASI KATKI SAĞLAMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Asıl hedef İran değil Çin deniliyor bu konuda ne dersiniz?

Çin, savaşın bir tarafı değildir; ancak savaşın uzaması ve gerilimin tırmanması hiçbir tarafın çıkarına değildir. Bu açıdan bakıldığında, Türkiye gibi biz de gelişmelerden endişe duyuyor ve bölgesel istikrardan etkileniyoruz. Çin tarafı her zaman şunu savunmaktadır: Savaş ve güç kullanımı sorunları kökünden çözemeyecektir. Sorunların doğru çözüm yolu diyalog ve müzakereden geçmektedir. İhtilaflar ve anlaşmazlıkların siyasi ve diplomatik yollarla çözülmesi gerekmektedir. Çin, bölgesel barış ve istikrarın korunmasına katkı sağlamaya devam edecektir.

'ÇİN YOĞUN BİR ŞEKİLDE ARABULUCULUK YAPMAKTADIR'

Bu savaş ne zaman biter?

Bu sorunun cevabını muhtemelen yalnızca savaşın tarafları verebilir. Savaşın patlak verdiği ilk günden itibaren Çin tarafı açık ve net bir şekilde ateşkesin sağlanması, çatışmaların durdurulması ve diyalog ile müzakereye dönülmesi çağrısında bulunmakta ve sorunun siyasi çözümünü savunmaktadır. Son günlerde Çin yoğun bir şekilde arabuluculuk yapmaktadır. Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, birçok ülkenin Dışişleri Bakanlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirerek savaşın durdurulması ve gerilimin düşürülmesi için çaba sarf etmektedir. Çin Hükümeti Ortadoğu Özel Temsilcisi şu anda Ortadoğu bölgesinde temasları sürdürmektedir. Ateşkesin bir an önce sağlanmasını temenni ediyoruz; Ne kadar erken sağlanırsa o kadar iyi. Bölgede barış ve istikrarı en kısa sürede yeniden tesis etmek üzere ilgili tüm tarafların anlaşmazlıkları diyalog ve istişare yoluyla çözmesine ivme kazandırmak için uluslararası toplumla birlikte arabuluculuk yapmaya ve müzakereyi teşvik etmeye devam edeceğiz.

'ÇİN, ENERJİ GÜVENLİĞİNİ SAĞLAMAK İÇİN TEDBİRLERİ ALACAKTIR.'

Hürmüz Boğazı'nın kapanması Çin’i nasıl etkiler? Bu boğazın önemi nedir?

Hürmüz Boğazı ve çevresindeki sular, uluslararası mal ve enerji ticareti açısından son derece önemli bir geçiş hattıdır. Bu bölge, enerji güvenliği ve dünya ekonomisi için hayati öneme sahiptir. Tüm taraflar enerji arzının istikrarlı ve kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlamaktan sorumludur. Bu bölgenin güvenliği ve istikrarının korunması, uluslararası toplumun ortak çıkarınadır. Körfez ülkeleriyle yakın siyasi, ekonomik, ticari ve beşerî işbirliğini sürdürüyoruz ve bölgede gerilimin tırmanmasını görmek istemiyoruz. Çin tarafı, tüm taraflara askeri operasyonların derhal durdurulması, gerilimin tırmanması ve küresel ekonominin daha çok etkilenmesinden kaçınılması çağrısında bulunmaktadır. Çin, kendi enerji güvenliğini sağlamak için gerekli tedbirleri alacaktır.

'TÜRKİYE VE ÇİN BARIŞ VE DİPLOMASİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ'

3. Dünya Savaşı çıkar mı?

Türkiye ve Çin barış ve diplomasi için çalışıyoruz. Güç kullanmak çözüm değildir. Savaşın dünyaya ekonomik maliyeti var. Barış masası kurulmalıdır.