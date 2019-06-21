Çinliler, Ege Bölgesi Sanayi Odası'na çıkarma yaptı. Tıbbi aromatik bitki alımı yapmak için Çin'den gelen heyet, İzmir'de Türk iş insanlarıyla ikili görüşmeler yaptı.

Türkiye- Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği, Çin Gıda ve Hayvancılık İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret Odası ile Çin Baharatçılar Birliği iş birliğinde EBSO'da gerçekleştirilen organizasyonda, Çinli 39 firmadan 45 kişilik heyet ile İzmirli firmaların yetkilileri buluştu.



Türkiye- Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu üyesi, Eski Ak Parti Çorum Milletvekili Lütfiye İlksen Ceritoğlu Kurt, Türkiye’nin tıbbı aromatik bitki ihracatında ki hedefi açıkladı.



EBSO Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp Sevimli, konuşmasında Çin'in 2018 yılında 2,1 trilyon dolar ile dünyanın 2. büyük ithalatçısı konumunda olduğunu vurguladı.



İş Geliştirme ve Destekleme Derneği Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Beşer heyetin 4 gündür Türkiye’de önemli temaslarda bulunduğunu dile getirdi.



Konuşmaların ardından iki ülkeden iş insanları ikili görüşmeler gerçekleştirdi.





HABER: ÖZGÜR DOĞU SAYMAZ

KAMERA: AKIN KARA

ulusal.com.tr