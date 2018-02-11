Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Vatandaşın kalbi Mehmetçik ile atıyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
Uçaklar, obüs ve tanklar vuruyor
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
İbrahim Kalın - McMaster görüşmesi sonrası açıklama
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır
Bahçeli: Türkiye ağır bir beka sorunu yaşamaktadır

Çinliler İzmirliler ile birlikte Bahar Bayramını kutladı

İzmir’de dün akşam Çin gecesi yaşadı. Çinliler İzmirliler ile birlikte Bahar Bayramını kutladı. Pandanın memleketi Kendu'dan gelen Tianfuu Sanat Grubu müzik, dans ve akrobasi gösteri yaptı.

Çinliler İzmirliler ile birlikte Bahar Bayramını kutladı

Müzik, Dans, Akrobasi... Opera ve Kukla performansı...

İzmir'de Çin'in bahar bayramı kutlandı.

Çin'in Sichuan eyaleti Chengdu şehrinden gelen Tianfu Sanat Grubu İzmir'de yaşayan yabancı misyon ve İzmirlilere muhteşem bir gece yaşattı.

Bahar bayramı Çin milleti için en önemli geleneksel bayram. Kışın bitimi, ilkbaharın başlangıcı, her şeyin canlanması, ailelerin bir araya gelmesi ve mutluluk anlamına geliyor.

Çin İzmir Başkonsolosluğu'nun düzenlediği Bahar bayramı etkinliklerinde pandanın memleketi Chengdu’dan gelen akrobat, sanatçı ve dansçılar performanslarını sergilediler.

En dikkat çeken gösteri Sichuan  Opera ve Kukla performansı oldu. Oyuncunun kuklanın duygusunu yansıtan çok hızlı bir şekilde yüz değiştirmesi beğeniyle takip edildi.

Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki Bahar Bayramı etkinliğinden konuşan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian, "Köklü tarihi ve renkli bir kültüre sahip olan İzmir de Çinli turistlerin merak ettiği turistik alanlar oldukça fazladır. Başkonsolosluğumuz İzmir ve Çin’in eyaletleri arasındaki somut işbirliği ve kültürel iletişimi pekiştirmek için çalışıyor" dedi.



HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #izmir #çin
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.