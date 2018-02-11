İzmir’de dün akşam Çin gecesi yaşadı. Çinliler İzmirliler ile birlikte Bahar Bayramını kutladı. Pandanın memleketi Kendu'dan gelen Tianfuu Sanat Grubu müzik, dans ve akrobasi gösteri yaptı.

Müzik, Dans, Akrobasi... Opera ve Kukla performansı...



İzmir'de Çin'in bahar bayramı kutlandı.



Çin'in Sichuan eyaleti Chengdu şehrinden gelen Tianfu Sanat Grubu İzmir'de yaşayan yabancı misyon ve İzmirlilere muhteşem bir gece yaşattı.



Bahar bayramı Çin milleti için en önemli geleneksel bayram. Kışın bitimi, ilkbaharın başlangıcı, her şeyin canlanması, ailelerin bir araya gelmesi ve mutluluk anlamına geliyor.



Çin İzmir Başkonsolosluğu'nun düzenlediği Bahar bayramı etkinliklerinde pandanın memleketi Chengdu’dan gelen akrobat, sanatçı ve dansçılar performanslarını sergilediler.



En dikkat çeken gösteri Sichuan Opera ve Kukla performansı oldu. Oyuncunun kuklanın duygusunu yansıtan çok hızlı bir şekilde yüz değiştirmesi beğeniyle takip edildi.



Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'ndeki Bahar Bayramı etkinliğinden konuşan Çin Halk Cumhuriyeti İzmir Başkonsolosu Liu Zengxian, "Köklü tarihi ve renkli bir kültüre sahip olan İzmir de Çinli turistlerin merak ettiği turistik alanlar oldukça fazladır. Başkonsolosluğumuz İzmir ve Çin’in eyaletleri arasındaki somut işbirliği ve kültürel iletişimi pekiştirmek için çalışıyor" dedi.







HABER: UFUK AKKAYA - KAMERA: AKIN KARA

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