Cinnah Genç Yazarlar ödülleri sahiplerini buldu! Türkiye-Pakistan dostluğu anlatıldı

Ankara'da Cinnah Genç Yazarlar ödül töreni düzenlendi. Törende konuşan Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Türkiye ve Pakistan'ın kardeş ülkeler olduğuna dikkat çekti.

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Cinnah Genç Yazarlar ödülleri sahiplerini buldu. 2016 yılından bu yana Milli Eğitim Bakanlığı ve Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ortaklığında düzenlenen ödül törenine kompozisyon gönderen öğrenciler Türkiye-Pakistan dostluğunu anlattı.

Etkinlikte konuşan Pakistan İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Yusuf Cüneyd, Türkiye ile Pakistan arasındaki tarihsel dostluğu anlattı.

Cinnah Genç Yazarlar ödülleri sahiplerini buldu! Türkiye-Pakistan dostluğu anlatıldı - Resim : 1

Yusuf Cüneyd, "Pakistanlı müslümanlar kurtuluş savaşına destek verdi. Bu yüzden aramızdaki kardeşlik eskilere dayanıyor. İki ulus benzer tarihlere sahip. Türkiye Pakistan kardeş ülkeler. Cinnah'a sizin Atatürk'e baktığınız gibi bakıyoruz. İki devlet tek millet bizi tanımlayan en iyi ifade. Aramızda km'ler olsa da gönüller bir. Arkadaş ülke değil kardeş ülkeyiz." dedi.

Cinnah Genç Yazarlar ödülleri sahiplerini buldu! Türkiye-Pakistan dostluğu anlatıldı - Resim : 2

Cüneyd, farklı konulara ortak bakıldığını vurguladı, Kıbrıs'a dikkat çekti. Cüneyd, "Farklı konulara benzer bakıyoruz. Keşmir konusu, Kıbrıs konusu benzer bakıyoruz. Depremler seller hep birbirimize destek olduk. Birbirimiz arasındaki ilişkiyi hep kutsal bir görev olarak gördük. Atalarımız bunu bize gösterdi. Biz de bunu şimdi gençlere aktarmaya çalışıyoruz. Cinnah genç yazarlar ödülü de bunun bir aracı. Yaşasın Pakistan Türkiye kardeşliği" dedi.

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