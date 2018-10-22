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Cinsel istismar hükümlüsü, kadın kılığında yakalandı

Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, bir evden kadın kılığında çıkarken gözaltına alındı

Cinsel istismar hükümlüsü, kadın kılığında yakalandı

Şanlıurfa'da cinsel istismar suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi, kadın kılığında yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, "cinsel istismar ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma" suçlarından hakkında 14 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişinin, Yusuf Paşa Mahallesi'nde bir evde saklandığını tespit etti.

Eve operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi kadın kılığında evden çıkarken yakaladı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı emniyete götürüldü.

Şüphelinin kadın kıyafeti giyerek 4 yıl gizlendiği tespit edildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #cinsel istismar #şanlıurfa
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