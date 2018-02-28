Cinsel istismar komisyonunun çalışmaları sürüyor. Komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ konuya ilişkin CHP ve MHP ile görüştü. Partilerin önerilerini dinleyen Akdağ, istismara karşı muhalefetin katkısı ile alınacak kararları Meclis’te yasalaştıracaklarını belirtti.

Çocuğa yönelik cinsel istismara karşı kurulan komisyon çalışmalarına devam ediyor. Komisyona başkanlık eden Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ muhalefet partilerini ziyaret etti.



Muhalefet ile görüşmeden önce Anadolu Ajansı Editör Masası’na konuk olan Akdağ, düzenlemede kimyasal hadımın da yer alabileceği sinyalini verdi.



Kimyasal hadımın ceza değil tedbir olarak alınacağı vurgusu yapan Akdağ, Bakanlar Kurulu’na sunacakları rapora ilişkin kesinleşen ayrıntıları da açıkladı.

"Böyle kötü bir fiili işlemiş sonra da yavrumuzun hayatına kıymış birisi için doğrusu ağırlaştırılmış müebbet düşünüyoruz. Yıllık araştırmalar yapacağız. 2018 yılı içinde çok ciddi bir eğitim kampanyası yapacağız Kişilerin belirlenmesi ve eğitimlerin yapılması konusunda MEB ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın çok büyük rolü var.Risk neredeyse çocuğu orada korumaya odaklanmalıyız."







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