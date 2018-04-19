Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıklardan biri olan Cinsel istismar yasa tasarısı Adalet Komisyonu'nda.
Tasarının içeriğine ilişkin en çok tartışılan konu ceza maddeleri...
İstanbul Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözüer, tasarıyı Ulusal Kanal'a değerlendirdi.
Sözüer'e göre tasarıda çocuk evlilikleri nedeniyle cinsel istismar suçunun faili durumuna düşen çocuklara ilişkin özel bir düzenleme gerekiyor.
Adem Sözüer, çok tartışılan kimyasal hadım konusuna da değindi.
Tasarı ile, çocukların cinsel istismarı suçuna astronomik cezalar öngörülüyor. Ancak Sözüer'e göre caydırıcılığı sağlamanın yolu cezaları artırmak değil, uygulanmasını sağlamak.
ulusal.com.tr
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