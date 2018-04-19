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Cinsel istismar yasa tasarısı Adalet Komisyonu'nda

Mecliste görüşmeleri süren "Cinsel İstismar Yasa Tasarısı" bugün Adalet Komisyonu'na sunulacak. Kamouyunda günlerdir tartışılan tasarıya ceza hukuçuları ne diyor? Ceza Hukuku Profesörü Adem Sözüer, tasarının tüm ayrıntılarını Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Cinsel istismar yasa tasarısı Adalet Komisyonu'nda
Türkiye'nin gündemindeki önemli başlıklardan biri olan Cinsel istismar yasa tasarısı Adalet Komisyonu'nda.

Tasarının içeriğine ilişkin en çok tartışılan konu ceza maddeleri...

İstanbul Üniversitesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Adem Sözüer, tasarıyı Ulusal Kanal'a değerlendirdi. 

Sözüer'e göre tasarıda çocuk evlilikleri nedeniyle cinsel istismar suçunun faili durumuna düşen çocuklara ilişkin özel bir düzenleme gerekiyor.

Adem Sözüer, çok tartışılan kimyasal hadım konusuna da değindi.

Tasarı ile, çocukların cinsel istismarı suçuna astronomik cezalar öngörülüyor. Ancak Sözüer'e göre caydırıcılığı sağlamanın yolu cezaları artırmak değil, uygulanmasını sağlamak.



ulusal.com.tr
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