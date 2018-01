Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında Türkiye'de inşaatlarda kullanılan betonun denetiminin elektronik ortamda yapılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü ile Savunma Sanayii Müsteşarlığı arasında, inşaatlarda kullanılan betonun denetiminin elektronik ortamda yapılması amacıyla işbirliği protokolü imzalandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, Bakanlık binasında gerçekleştirilen imza töreninde yaptığı konuşmada, protokol kapsamındaki çalışmayla daha kaliteli beton ve beton malzemelerinin yönetimi, izlenmesi ve takibi konusundaki sistemin oluşturulmasına katkılardan dolayı Savunma Sanayii Müsteşarı İsmail Demir'e teşekkür etti.

Çalışmanın "milli "olacağını ifade eden Öztürk, "Afyonkarahisar'daki uygulamaların sonucunda Türkiye'ye yaygınlaştırarak, betonlarımızı çiple izleme sisteminin altlığını oluşturmuş olacağız. Binalar, yapılar bazında geleceğimize daha güvenli ve kaliteli altlıklar oluşturacağız." diye konuştu.

Öztürk, sistemin sadece kamu binalarında değil, tüm özel sektörün inşaat uygulamalarında da devreye gireceğini belirterek, "Böylece nerede, ne yapıldığını, ne zaman yapıldığını, ne özellik taşıdığını takip imkanı olacak. Artık merkezden bunları izleme imkanımız, takip sistemimiz oluşabilecek. Böylece daha sağlıklı izleme ve takip mekanizması devreye girecek." ifadesini kullandı.



"Etkin denetim yapılması çok önemli"

Savunma Sanayii Müsteşarı Demir de işbirliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, beton konusunda inisiyatif kullanılıp, teknoloji yoğun ortamda çok daha etkin denetim yapılmasının çok önemli olduğunu söyledi.

Çalışmanın ayrıca, Savunma Sanayi konusunda teknolojilerin diğer alanlara uygulanabilirliği konusunda farkındalık oluşturacağını belirten Demir, bu işbirliğinin diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla yapılacak iş birliklerinin başlangıcı olması temennisinde bulundu.

Demir, "Her şey ülkemiz için. Ülkemizde hem daha sağlıklı, daha güvenli bir ortamın oluşması, tüm vatandaşlarımızın hak ettiği şekilde teknoloji yoğun, güvenilir, devletin her anlamda kendi sağlık ve mutluluklarını garanti altına alacak adımları attığını görmeleri de ayrı bir memnuniyet verici husus olacak." şeklinde konuştu.

Yapı İşleri Genel Müdürü Banu Arslan Can da 2008'den itibaren kamunun yanı sıra özel sektör inşaatlarının da denetiminin Bakanlık tarafından gerçekleştirildiğini hatırlattı.

Türkiye'de en çok tercih edilen yapım sisteminin "betonarme karkas sistemi" olduğuna ve betonun yapı güvenliğini yüzde 100 etkilediğine işaret eden Can, şunları kaydetti:

"Bizler yoğun bir denetim gerçekleştiriyoruz ancak gözlemlerimiz yine de hataların, kayıp ve kaçakların olabildiği yönünde. Bunları sıfırlamak, sıfıra en yakın hale getirebilmek için de en uygun çözüm elektronik olarak bunları denetlemek, bu aşamada herhangi bir hilenin yapılmasını engellemektir. Etkin denetim yapılması çok önemli. Kamuoyunda 'çipli beton' olarak bilinen bu sistemle şantiyelerde olduğu kadar betonun üretim santralinden itibaren de bütün üretilecek betonların elektronik olarak denetimi sağlanmakta ve bu şekilde kayıp kaçakların sıfırlanması hedeflenmektedir. 2016'da pilot uygulamaları yapılmıştır, 172 yapıda toplam 14 bin metreküpün üstündeki beton numunelerinde bu sistem uygulanmış ve başarılı olduğu gözlemlenmiştir."

Protokol, konuşmaların ardından müsteşarlar Öztürk ve Demir tarafından imzalandı.



Çipleri Aselsan üretecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının inşaat yapım uygulamalarına yönelik deneyim ve bilgi birikimi ile Türk Savunma Sanayiindeki izleme, güvenlik ve bilişim konusundaki teknik kabiliyet, tecrübe ve bilgi birikiminin birleştirilerek, betonda çipli sistem (e-beton) uygulamasına geçilecek. Bu sayede betondaki hata, kayıp ve kaçak oranlarının sıfır ya da sıfıra en yakın hale getirilmesi sağlanacak.

Söz konusu protokol ile 2018 yılı ikinci yarısında Ar-Ge çalışmalarının akabinde Türkiye genelinde Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID) etiketleri kullanılarak beton denetiminin daha etkin ve verimli bir şekilde yapılması planlanıyor. Böylece inşaatlarda kullanılan betonun standartlara/projelere uygunluğunun tespitine yönelik yapılan işlemlerin her biri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından izlenebilir olacak. Ayrıca çiplere ya da deneylerin gerçekleştiği cihazlara Bakanlık bilgisi/izni dışında herhangi bir müdahale yapılamayacak ve sonuçlar doğrudan yazılım sistemine aktarılacak.

Bu sistemin devreye girmesinden itibaren bir yıl içerisinde de kullanılacak çiplerin yerli üretimle elde edilmesi Aselsan tarafından sağlanacak.

Çipli beton sisteminin yurt genelinde kullanılmaya başlanmasından itibaren denetim ve deney sonuçlarının yapı sahibi ya da kullanıcısı ile paylaşılmasına olanak sağlayacak olan e-devlet sistemine entegrasyonu çalışmaları da eş zamanlı olarak sürdürülecek. Bu sayede inşaatlardaki yapı denetim hizmetleri doğal bir denetime tabi olacak.

Öte yandan, dünyada sınırlı sayıda üreticisi olan ve birçok sektörde de kullanım alanı bulunan RFID etiketlerinin kısa zaman içerisinde Türkiye'de de üretilmesine imkan sağlanarak, inşaat sektörünün yanı sıra diğer sektörlerde yerli ve milli RFID etiketlerin kullanımına geçilmesi de hedefleniyor.