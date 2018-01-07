Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunan işgali altındaki Türk adalarını gezmeye devam ediyor. Kilimli Adası'nın ardından Muğla'nın hemen karşısındaki Keçi Adası'na giden Çipras, Yunan SAT Komandoları tarafından karşılandı. Çipras'ın işgal altındaki Türk adasını ziyaretine ilişkin görüntülere Türkiye'den erişimin engellenmesi de dikkat çekti.

Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras, Yunan işgali altında olan, Muğla'nın hemen karşısındaki Keçi Adası'na gitti.



Çipras'ın ziyaretine ait görüntüler, Yunan Savunma Bakanlığının resmi internet sitesinden yayınlandı.



Videonun başında Çipras'ın Kelemez Adası'ndaki faaliyetleri gösteriliyor.



Görüntülerin devamında Çipras'ın Yunan işgali altındaki Keçi Adasında çekilmiş görüntülerine yer veriliyor.



Videoda önce Muğla Keçi Adası'nda dalgalanan Yunan bayrağı ve binanın duvarına çizilmiş Yunan bayrağı görülüyor. Ardından da adanın haritası gösteriliyor.



Çipras, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Kammenos ve Genelkurmay Başkanı Oramiral Evangelos Apostolakis adada görevli askerler tarafından karşılanıyor.



Görüntülerde Türk adasına yerleştirilmiş lenger şapkalı Yunan SAT Komandoları da dikkat çekiyor. Arka planda Çipras ve beraberindeki heyeti adaya getiren helikopterin kuyruk bölümü ve kuyruk pervanesinin çalıştığı görülüyor.



Görüntülerde Çipras'ın, adaya yerleştirilen Yunanlılar ve papazlar ile haç atma törenini izlediği de görülüyor.



Videoya Türkiye'den erişimin engellenmesi de dikkat çekti. Görüntüleri ortaya çıkaran ise Yunanistan'ın Ege'de attığı her adımı yakından takip eden eski Millî Savunma Bakanlığı Genel Sekreteri emekli Kurmay Albay Ümit Yalım oldu.



ulusal.com.tr