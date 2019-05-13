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Çıraklık dönemi ile staj dönemi sigortalarının tamamıyla SGK Sosyal Güvenlik Kurumu staj sigorta SSK başlangıcı sayılacak mı

Mağdur vatandaşlar, haklarını istiyor. Vatandaşlar, stajlarının sigorta başlangıcı sayılmasını ve isteyen herkesin en az 90 gün borçlanabilmesini talep ediyor. Yurttaşlar, bu hakkın geri iade edilmesini bekliyor. Peki Çıraklık dönemi ile staj dönemi sigortalarının tamamıyla SGK Sosyal Güvenlik Kurumu staj sigorta SSK başlangıcı sayılacak mı? Vatandaşlar, tüm meslek okullarında ve çıraklık okullarında yapılan stajların sigorta başlangıcı işe giriş tarihi olarak sayılması için mücadele veriyor

Çıraklık dönemi ile staj dönemi sigortalarının tamamıyla SGK Sosyal Güvenlik Kurumu staj sigorta SSK başlangıcı sayılacak mı

Mağdur vatandaşlar, haklarını istiyor. 

Vatandaşlar, stajlarının sigorta başlangıcı sayılmasını ve isteyen herkesin en az 90 gün borçlanabilmesini talep ediyor. 

Yurttaşlar, bu hakkın geri iade edilmesini bekliyor.

Staj ve çıraklık sigortası mağduriyeti giderilecek mi? Mağdur vatandaşlar, staj sigortalarının SSK başlangıcı olmasını istiyor ve talep ediyor.

Vatandaşlar, tüm meslek okullarında ve çıraklık okullarında yapılan stajların sigorta başlangıcı işe giriş tarihi olarak sayılması için mücadele veriyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #staj sigortası #staj #ssk #sgk
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