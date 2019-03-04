Staj döneminde sigortalı olan vatandaşlar, bu dönemin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigorta başlangıcı olarak sayılmasını talep ediyor. Tüm meslek okullarında ve çıraklık okullarında yapılan stajların sigorta başlangıcı işe giriş tarihi olarak sayılması için mücadele veren staj mağdurları, seslerini daha gür duyuruyor. Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlanıyor. Tasarı kısa sürede Meclis’e gelecek

İddialara göre, çıraklık ve staj sürelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) sigortalarını başlangıcı sayılacağı ve emeklilik hesabına dahil edilecek.



Staj mağdurları, 2017 yılından beri resmiyette taleplerini dile getirmek için dernek kurdu.



Derneğin Staj Sigortası Mağdurları (SSM) Yardımlaşma Dayanışma Eğitim ve Kültür Derneği adında olduğu aktarıldı.



Çıraklık ve mesleki eğitim alan öğrenciler, eğitimlerinin bir parçası olarak staj yapıyor. Öte yandan, tamamen kamu otoritesinin gözetim ve denetiminde gerçekleşen bu staj eğitiminde, sigortalı olma zorunluluğu bulunuyor.



Edinilen bilgiye göre, konuyla ilgili bir kanun teklifi hazırlanıyor. Tasarı kısa sürede Meclis’e gelecek.