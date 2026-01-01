‘Civangate’ ile tanınan Sabit Selim Edes hayatını kaybetti: İş insanı Sabit Selim Edes kimdir?

Adını “Civangate” skandalı ve Emlak Bankası davasıyla duyuran iş insanı ve yüksek inşaat mühendisi Sabit Selim Edes hayatını kaybetti.

ODTÜ mezunu olan, mühendislik kariyerinde pek çok projede görev alan Edes, Türkiye’nin en uzun soluklu yargı süreçlerinden biri olarak kabul edilen Emlak Bankası davasında adının yer almasıyla kamuoyu tarafından tanınmıştı. Banka müdürü Engin Civan’ın vurulmasıyla gündeme gelen ve daha sonra Özal ailesine kadar uzanan süreç, kamuoyunda “Civangate” olarak bilinen skandalın temelini oluşturmuştu.

Edes’in cenazesi, 3 Ocak 2026 Cumartesi günü Zincirlikuyu Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı’nda toprağa verilecek. Aile, çiçek gönderilmemesini; dileyenlerin bağışta bulunmasını rica etti.

Sabit Selim Edes kimdir?

Sabit Selim Edes, 1965 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nden mezun oldu. Yüksek inşaat mühendisi olarak kariyeri boyunca yapı sektörünün çeşitli alanlarında yer aldı.

Türkiye’nin kamu bankacılığı ve kamu kaynaklarının yönetimine ilişkin tartışmalarının merkezinde yer alan Emlak Bankası davasında, bankaya ait taşınmaz ve projelerde teknik, mühendislik ve değerleme işlemleri nedeniyle dosyada ismi geçen isimlerden biri oldu.

Davada; metrajlar, maliyet hesapları, proje uygunluğu ve teknik raporlar gibi belge ve bilirkişi değerlendirmeleri büyük yer tutmuş; süreç yıllar boyunca çok sayıda sanık, tanık ve kritik ifade üzerinden yürümüştü.

Dosyada yer alan işlemlerin 8 Aralık 1989 ile 16 Şubat 1990 tarihleri arasında gerçekleşmesi nedeniyle dava daha sonra zaman aşımına uğramıştı.