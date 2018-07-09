Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yazdı

Sayın Berrin Özel’den “Kahraman oylar” başlıklı yazımla ilgili bir eposta aldım. Şöyle:



“Beyefendi, dünya politiği değişir, ekonomi dibe vurur, insanlar uyanır, kişisel oylar kitlesel oylara mecburen dönüşür diyorsunuz (Yani insanlar tıpış tıpış bize oy verir). Gözlerime inanamadım. Beyefendi seçim sonuçlarının dilini öğrenmeye Aydınlık okurunun ihtiyacı yok zaten çok iyi biliyoruz, sabrımızı sınamayın. Siz şartların oluşmasını beklemek yerine, seçimlerde nasıl oy alınıra kafa yorun kurmaylarınızla, yada bunu yapabileceklerin önünü açın. Yine söylüyorum siz gazeteci köşe yazarı deyilsiniz, önceliğiniz parti başkanlığı.

Dost acı söyler. Sevgi ve saygılarımla. Bonzai almamış vatansever.”



BEKLEMİYORUZ ÖRGÜTLENİYORUZ VE GÜÇ TOPLUYORUZ

Öncelikle Sayın Berrin Özel’e teşekkür ediyoruz.



Vatan Partisi, beklemiyor, 50 yıldır mücadele ediyor, örgütleniyor, güç topluyor.



Vatan Partisi’nin büyük oylar alması ve iktidara gelmesi, bir irade sorunu değil, fakat toplumsal süreçlerin olgunlaşmasıyla ilgilidir. Köklü çözümler, biz istediğimiz için olmaz, toplumsal koşulların olgunlaşmasıyla gündeme gelir. Vatan Partisi’nin programı da, sistemin programı eskidiği ve çöktüğü zaman gündeme gelir. Büyük oy sıçramaları da o koşullarda olur. Türkiye, böyle bir sürecin eşiğine gelmiştir.



DOĞADAKİ SABIR

Doğadan örnekler verecek olursak,



Çocuk, anasının karnında 9 ay 10 gün sabreder. Ancak anasının karnında beslenir ve büyür.



Civciv, yumurtanın içinde 20 gün sabreder. Ancak yumurtadan çıkmak için büyür ve güçlenir.



Su, kaynamak için 100 dereceye kadar sabreder.



Tohum, toprağın altında sabreder.



Çiçek, meyveye durmak için dalında sabreder.



Güneş, doğmak için sabreder.



Dünya, güneşin çevresindeki dönüşünü tamamlamak için 365 gün altı saat sabreder.



Karacaoğlan’ın dediği gibi,



Sekiz olur, dokuz olur



Kenger südü sakız olur



Tosun büyür öküz olur



Bir gün gelir, köpe yapar



Doğanın yasası bunlar.



SİSTEMİN İÇİNDEKİ VE DIŞINDAKİ ÇÖZÜMLER

Toplumların gelişmeleri ve büyük atakları da öyledir.



Fransız Devrimi, niçin 14. yüzyılda değil de 18. yüzyılın sonlarında oldu?



Atatürk, niçin 1905 yılında değil de 1920 yılında hükümet oldu?



Vatan Partisi, sistemin içinde olan bir parti değil. Sistemi sürdürmek görevini üstlenen partiler için sabra gerek yok.



Turgut Özal, Tansu Çiller ve Tayyip Erdoğanların iktidara gelmek için sabra gerekleri yoktu. Sistemin çarkı, onları iktidara taşıdı.



Vatan Partisi’nin programının da bir zamanı var.



Oylarımızı yükseltmek için kuşkusuz araştırıyor ve en önemlisi çalışıyoruz. Bu konuda sizlerin de Partili mücadeleye girmenizi öneriyoruz.



Bizden devrimcilikten vazgeçmemizi istemeyin lütfen.



İlginize yürekten teşekkürler. Yeni eleştiri ve uyarılarınızı bekleriz.



Aydınlık