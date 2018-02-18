Cumhuriyet Kadınları Derneği, İstanbul Şubeler toplantısını yaptı. Toplantıda konuşan CKD Genel Başkan yardımcısı Pınar Gül, "Afrin'de savaşan Mehmetçiğimizin sonuna kadar arkasındayız" dedi. Toplantı sonrası yapılan Cumhuriyet Balosu'nda terörle mücadelede şehit olanların yakınlarına ve gazilere plaket verildi.

"Cumhuriyet'e sahip çıkmak vatana sahip çıkmaktır" dediler, Afrin operasyonunu yapan Mehmetçiğe selam gönderdiler.



Cumhuriyet Kadınları Derneği, İstanbul şubeler toplantısı yaptı. Çok sayıda şube yöneticisinin katıldığı toplantıya Türk-Amerikan savaşı damgasını vurdu.



Toplantıda konuşan CKD Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, Afrin'de vatan için mücadele eden Mehmetçiklerin arkasında olduklarını vurguladı.



Türkiye'nin oloğanüstü bir dönemden geçtiğini vurgulayan Gül, Cumhuriyet kadınların görevlerini açıkladı.



Toplantının ardından Cumhuriyet Balosuna geçildi. Baloya davet edilen isimler arasında terörle mücadelede şehit olan güvenlik güçlerinin yakınları ile gaziler de vardı. Şehit yakınları ve terörle mücadele gazilerine plaket verildi.



Baloya katılan gençlerden birinin Atatürk ile anılan zeybek dansını oynaması salondakilerden büyük alkış aldı.







HABER-KAMERA: BÜLENT ÜNAL

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