CKD Başkanı Oygür Meclis Komisyonu'nda: "İstanbul Sözleşmesi LGBT'nin Truva atıdır"

Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu'nda İstanbul Sözleşmesi tartışması yaşandı.

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CKD Başkanı Oygür Meclis Komisyonu'nda: "İstanbul Sözleşmesi LGBT'nin Truva atıdır"
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Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonunda İstanbul Sözleşmesi tartışması yaşandı. Komisyonda sunum yapan Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Tülin Oygür “İstanbul sözleşmesi LGBT’nin turuva atıdır.” dedi. Tartışmalar üzerine CHP’li milletvekilleri komisyon salonunu terk etti.

Cumhuriyet Kadınları Derneği Başkanı Prof. Dr. Tülin Oygür, Meclis’te milletvekillerine sunum yaptı. Kadına şiddetin kökenlerini anlattı.

Meclis Kadına Karşı Şiddet ve Ayrımcılığı Araştırma Komisyonu toplandı. Oygür, buradaki sunumunda 6284 sayılı kanunun önemine değindi.

Oygür, “6284’te düzenleme yapılmalı. Şiddet failinin öfke kontrolünü yapması, kendini yapılandırılması için eğitime rehabilitasyona alınmasına hakim karar verir diyor ama uygulamada böyle bir karar yok.” ifadelerini kullandı.

Oygür’ün İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin sözleri ise komisyonda tartışma yarattı. “İstanbul sözleşmesi LGBT’nin turuva atıdır.” diyen Oygür, İstanbul sözleşmesinin kaldırılmasının iyi olduğunu vurguladı.

CKD Genel Başkanı, İstanbul sözleşmesini övenlere "Devletimiz İstanbul Sözleşmesini değil Grevyo raporunu fırlatıp atmıştır.” diyerek yanıt verdi.

CHP ve DEM Parti Milletvekilleri Oygür’ün sözlerine tepki gösterdi. Komisyonda hareketli dakikalar yaşandı. CHP’li milletvekilleri komisyon salonunu terk etti.

Oygür, Grevıo raporunun içeriğine de değindi. KADEM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Canan Sarı ise yasal metinlerin tek başına kadını koruyamayacağını yargılamalarda değil uygulamalarda hata olduğunu söyledi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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