CKD, başlattığı uyuşturucu ile mücadele kampanyasını kamuoyuna duyurdu

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) bugün, 83 şube temsilcilerinin katılımıyla Ankara’da bir araya geldi. Türkiye’de uyuşturucu kullanımı hakkında önemli bilgileri paylaşan Cumhuriyet Kadınları Derneği, başlattığı uyuşturucu ile mücadele kampanyasını kamuoyuna duyurdu

Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, "Ülkemizin en önemli sorunlarından biri bugünümüzü ve geleceğimizi tehdit eden, binlerce gencimizin ve ailelerinin hayatını yıkıma uğratan uyuşturucu ille mücadeleyi yükseltmek ve sorumluluklarımızı kavratmaktır." şeklinde konuştu.



Basın açıklamasında öne çıkan bazı vurgular şöyle:



"Türkiye, jeopolitik konumu ve genç nüfusu nedeniyle, uyuşturucu ticareti için Pazar haline gelmiştir. Gençlerin önemli bir bölümü bağımlılık için risk grubunun içindedir. Gençlerimiz sistemin doyumsuzluğunun kurbanı olmaktadır.



‘Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Başkanlığının 2018 Yılı Uyuşturucu Raporu’na göre Türkiye genelinde 2017 yılında %45,87 artış yaşanmış ve 118.482 olay meydana gelmiştir. Adalet Bakanlığı’nın verilerine göre 2017 yılında uyuşturucudan ölenlerin sayısı 941’dir.



Uyuşturucu, kullanan bireyin yanında ailesine, çevresine de zarar vermektedir. Toplumda ekonomik, sosyal ve güvenlikle ilgili zararlara da yol açan çok yönlü bir sorundur. Bağımlılıkla mücadele devlet politikası olarak ele alınmalıdır.



CKD olarak, ulusumuzun bağımsızlığına kast eden saldırıların aynı zamanda ulusal kültürümüzü yok etmeyi amaçladığının farkındayız. Ülkemizi daha çok sömürmelerinin yolunun gençlerimizin milli kimliğinden koparılmasından geçmektedir. Vatansız, bilinçsiz, düşünmeyen, sorgulamayan, üretmeyen, tembelleşen, uyuşmuş ve bağımlı nesiller hedeflenmektedir. Kafa bulmayı özendiren, uyuşturucu duyarı kasmamayı öğütleyen sosyal medya fenomenleriyle yoz bir kültür yaratılmaktadır.



Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak uyuşturucu ile mücadelede sorunun köküne inmeyi ve bataklığı kurutmayı hedefliyoruz.



Uyuşturucu madde kullanımı konusunda farkındalık yaratmak, evlatlarımızı ve geleceğimizi korumak için ‘Uyuşturucuya Karşı Anneler Hareketi’ni başlatıyoruz. Gençlerimize hayata tutunabilecekleri anne elini uzatıyoruz.



Cumhuriyet Kadınları Derneği bugünden itibaren Türkiye’nin dört bir yanında ‘Hayata Tutun, Hayatta Tutun’ kampanyası yürütecektir. Kampanya kapsamında; anne eğitimleri, genç eğitimleri, konferans, seminer, spor turnuvaları, tiyatro oyunları, kamplar, dans gösterileri gibi sayısız etkinlik yapılacaktır.



Sevgiyle tutun, güvenle tutun, bilgiyle tutun, sporla tutun, tiyatroyla tutun, müzikle tutun, edebiyatla tutun, resimle tutun."



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