CKD ÇEDES'in İptali İçin Sahaya İndi! İmza Masası Açıldı Eylem Yapıldı

ÇEDES Projesi'nin iptali için Cumhuriyet Kadınları Derneği (CKD) sahaya indi. Dernek, milli ve bilimsel eğitim için imza çalışmasına başladı.

ÇEDES Projesi'ne Karşı Harekete Geçildi!

Derneğin Çankaya Şube Başkanı Ersin Talu, projenin iptali için başlattıkları çalışma hakkında bilgi verdi. Talu, imza masalarına Ankaralı vatandaşları davet etti.

Cumhuriyet Kadınları Derneği birçok noktada ÇEDES projesine karşı harekete geçti.

Denizli'de dernek üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya geldi. Şube Başkanı Elif Çobanoğlu, bakanlığa seslendi projenin iptalini istedi.