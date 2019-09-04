CKD Genel Başkanı Arıtman: HDP derhal kapatılmalıdır

Canan Arıtman'ın açıklamaları şöyle:

“Başlarım sizin Kürdistan davanıza!”

“Diyarbakır’da genç bırakmadınız. Gençler ya cezaevinde ya da toprağın altında!”

Bu sözleri HDP Diyarbakır İl Binası'nın kapısında çığlık çığlığa haykıran anaların yanındayız.

Analar ayağa kalktığı zaman sorunların çözümü hızlanır.

Hacire Ana , Diyarbakır HDP il binasının önünde 5 gün süren direnişinin ardından oğlu Mehmet’i PKK nın elinden kaptı. Diğer analara da örnek yaratan Hacire Ana dan sonra çocuklarını PKK dan almak isteyen aileler HDP kapısına dayandılar. Bu aileler açısından HDP–PKK ilişkisi çok net. HDP ile PKK arasındaki bağı görmek, duymak istemeyenler için bu tablo öğretici olmalıdır. Analar çocuklarının cezaevinde ya da toprağın altında olmasını istemiyor ve sebebini, suçlusunu yaşayarak biliyorlar.

Mehmetçik, Amerika'nın temin ettiği silahlarla Türkiye’yi bölüp parçalamak gayretiyle mücadele eden PKK'nın sonunu getirmiştir. Her gün gelen şehit cenazelerine ve gazi olma onurunu ve zorluğunu yaşayan gencecik Mehmetlere HDP hala açıkken boynumuz eğik. HDP ile PKK'nın arasındaki bağı öngörü ve vicdan sahibi herkes görüyorken, HDP'li belediyeler aracılığı ile PKK'ya her türlü imkan ve işgücünün aktarıldığı belgelerle sabitken, anaların çığlıkları arasında gençliğimiz HDP/PKK'nın elinde yokedilirken bu gidişe son verilmeli, HDP derhal kapatılmalıdır.

Cumhuriyet Kadınları Derneği yönetici ve üyeleri kadın ve çocuklara yönelik baskı ve şiddeti yörelere göre değerlendirmiyoruz. Ülkemizin her karış toprağı, bütün insanları, kadını ve erkeği hepimiz bir bütünüz. Diyarbakırlı annelerin çığlığı da, Emine Bulut’un isyanı da Cumhuriyet Kadınları'nın üzerine düşen görev ve sorumluluğunu perçinliyor.

Analar ayağa kalkınca bütün sorunların çözümü kolaylaşır. Analar HDP'nin kapatılması için ayağa kalkmıştır.

Cumhuriyet Kadınları Derneği olarak, Cumhuriyet Savcılarını göreve cağırıyoruz. PKK'nın siyasi uzantısı HDP derhal kapatılmalıdır.

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