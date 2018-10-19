Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Canan Arıtman Danıştay'ın Andımız kararını Ulusal Kanal'da değerlendirdi. Can Karadut'un sunduğu Günaydın Türkiye programına telefonla bağlanan Arıtman, "artık Milli Eğitim Bakanı'na düşen görev, hukukun kararını yerine getirmek ve milletin sesini talebini duymaktır" şeklinde konuştu

Canan Arıtman şöyle konuştu:



Biz CKD olarak okullar açılmadan bir hafta önce yeni bir kampanya başlatmıştık. 97 şubemizin tümü Andımız'ın tekrar okutulması için imza toplama kampayası yürüttü. Ayrıca şubelerimiz, üyelerimiz her hafta çeşitli okullara giderek velilerle birlikte Andımız'ı okuyorlar. Hukuğun doğru olanı yapmasından dolayı büyük bir memnuniyet duyuyoyruz. Artık Milli Eğitim Bakanı'na düşen görev, hukukun kararını yerine getirmek ve milletin sesini talebini duymaktır.



Milli Eğitim Bakanı'na yazdığımız yazıda Andımız'ın mutlak okutulması gerektiğini, çünkü bu vatan ve millet bilincini çocuklarımıza yerleştirmenin görevimiz olduğunu söyledik. Andımız'ın hangi kelimesinde yanlış bir olguya neden olmuş söz vardır? Mutlaka ve mutlaka çocuklarımıza vermemiz gereken vatan millet sevgisini milletinden gurur duymasını harika bir eğitim argümanıdır. Bunun mutlaka çocuklarımıza öğretilmesi lazımdır.



Artık yargı kararıda geldiğine göre Milli Eğitim Bakanı'na gereğini yapmak düşer.

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