CKD Genel Başkanı Tülin Oygür'den Bakan Tekin'e "kız okulları" tepkisi

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin katıldığı canlı yayında eğitim sistemiyle ilgili soruları yanıtladı. Tekin skandal, ifadelere imza attı.

Milli Eğitim Bakanlığı görevine yeni getirilen Bakan Tekin, karma eğitimin önünü kapatan hamlelere adım atılabileceğini söyledi.

Bakan Tekin’in “kız okulları açabiliriz” bu sözlerine sözlerine Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Prof. Tülin Oygür’den tepki verdi.

Oygür , bunun çağdaşlık dışı olduğunu belirterek Türkiye yüzyılı vizyonuna da aykırı olduğunu söyledi.

İfadelerin “gericilik” olduğunu belirten Oygür, “LGBT basıl bir gericilkse bu da aynı gericiliktir” dedi.

Oygür Milli Eğitim Bakanlığı’nın görevlerini de hatırlattı.

Tekin’in skandal ifadeleri bununla da sınırlı kalmadı. Bakan Tekin Keşke, Şeriatı övecek kadar bilgim olsa da kitap yazsam” dedi. Oygür, bu ifadelere de tepki gösterdi.