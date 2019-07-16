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CKD, Kadın Üniversitesi eylemlerine devam ediyor

Cumhuriyet Kadınları Derneği Kadın Üniversitesi eylemlerine devam ediyor. İzmir Karşıyaka’da basın açıklaması ve imza masası açan kadınlar, Ak Parti iktidarının geri adım atmadığı takdirde eylemlerine devam edeceklerini vurguladı.

CKD, Kadın Üniversitesi eylemlerine devam ediyor

Cumhuriyet Kadınları Derneği, Kadın Üniversitesine karşı eylemlerine hız kesmeden devam ediyor. Kadınlar İzmir Karşıyaka’da basın açıklaması yaptı ve imza masası açtı.

CKD Karşıyaka Şube Başkanı Işıl Çetin, Cinsiyete bağlı eğitimin kabul edilemez olduğunu vurguladı ve bu işin takipçisi olduklarını yineledi.

Yapılan eyleme Vatan Partisi başta olmak üzere Atatürkçü Düşünce Derneği Karşıyaka Şubesi, Karşıyaka Kent Konseyi ve birçok dernek temsilcisi destek verdi.

Kadın Üniversitesine bir tepki de Trabzon’dan geldi. 16 dernek başkanı ve yöneticileri ortak basın açıklaması yaptı..


ulusal.com.tr

Etiketler; #Cumhuriyet Kadınları Derneği
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