Cumhuriyet Kadınları Derneği HDP ile yakınlaştığı gerekçesiyle Laik ve Bilimsel Eğitim Platformu’ndan ayrılma kararı aldı.

Açıklamayı CKD Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül yaptı. Gül, platformun bileşeni olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'nin Genel Başkanı Aysel Çelikel'in "HDP kıymetli bir partidir" sözlerine tepki gösterdi. Gül, "Bu talihsiz ifadeler sayın Türkan Saylan’ın da kemiklerini sızlatır" dedi.



Açıklama Cumhuriyet Kadınları Derneği’nden geldi. Laik, Bilimsel Eğitim Platformu’nun belirlenen amacın dışında hareket ettiğine işaret edildi.



Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Aysel Çelikel platform bileşenlerinin çalışmalarını değerlendirmek üzere bir araya geldiği toplantıda konuşmuştu. Çelikel, HDP’nin 6 milyonluk oyu nedeniyle kıymetli bir parti olduğuna dair ifadeler kullanmıştı.



Açıklamayı Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkan yardımcı Pınar Gül yaptı. Gül, Atatürk ve Cumhuriyet devrimlerinin yer almadığı bir eğitimin laik ve bilimsel olmayacağına dikkat çekildi.







HABER: HASRET KAYA - KAMERA: UĞUR MARANGOZ

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